Live Roma-Milan 2-1 | Un fulmine di Zaniolo | giallorossi di nuovo avanti

Roma-Milan 2-1 Live - Zaniolo riporta avanti i giallorossi! : Roma Milan live, le formazioni ufficiali – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non ...

Live Roma-Milan 1-1 : Theo Hernandez a sorpresa - pesca il jolly nell'angolino : E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche...

Live Roma-Milan 1-0 : Dzeko segna in maschera - Pastore sciupa il raddoppio : E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche...

Live Roma-Milan 1-0 : Dzeko di testa non perdona : E' una sfida molto delicata quella in programma tra Roma e Milan alle ore 18. Entrambe le compagini vivono un momento non facile della stagione: i giallorossi vengono dal pareggio a reti bianche...

Live Italia-Ungheria 3-1 - Qualificazioni Mondiali 2020 calcio a 5 in DIRETTA : Romano punisce l’errore dei magiari col portiere di movimento! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9’04” GOOOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sbaglia l’Ungheria e Romano li punisce dalla distanza. Italia-Ungheria 3-1. 9’42” Ammonito Romano. 10’39” Gol Ungheria. Subito in gol i magiari col portiere di movimento. Italia-Ungheria 2-1. 11’10” L’Ungheria, ad un passo dall’eliminazione, tenta il tutto per tutto e mette il ...

Roma-Milan Live - le formazioni ufficiali : Perotti e Paquetà dal 1' : formazioni ufficiali Roma Milan – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non meno ...

Live Virtus Roma-Olimpia Milano 58-62 - Serie A basket in DIRETTA : Rodriguez e Micov guidano la rimonta meneghina. Milano avanti con ancora un quarto da giocare : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-66 Della Valle! Nuovo +4 Milano. 62-64 Micov da due! 62-62 Baldasso! Parità per Roma. 60-62 Alibegovic apre le marcature nell’ultimo quarto. Finisce qua il 3/4. Incredibile rimonta di Milano. 58-62 BOMBA DI Rodriguez ALLO SCADERE! Massimo vantaggio Milano 58-59 Tarczewski concretizza un gioco da tre punti e Milano è avanti. 58-56 Roma di nuovo avanti con Buford. 56-56 Bomba della ...

Live Virtus Roma-Olimpia Milano 43-30 - Serie A basket in DIRETTA : i capitolini sono scatenati e a fine primo tempo guidano con 13 punti di vantaggio sui meneghini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il primo tempo sul risultato di 43-30 per i padroni di casa. 43-13 El Chacho con due liberi, -13. 43-28 Moore da tre con l’aiuto del tabellone! 40-28 1/2 ai liberi per Tarczewski. 40-27 Milano a -13 con un libero di Nedovic. 40-26 Tarczewski da sotto. 40-24 Jefferson dal post, +16 Virtus, time out Messina. 38-24 Buford con la bomba! 35-24 Nuovo -11 Milano. 35-22 Jefferson dal ...