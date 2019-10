Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) LaC torna in campo per la dodicesima giornata di andata e tra le sfide in programma oggi 27 ottobre spicca il match, che si gioca questo pomeriggio sul neutro dello stadio Alfredo Viviani di Potenza, a causa della mancata omologazione per la categoria dell'impianto casalingo, il Donato Curcio, con fischio di inizio previsto per le ore 15.00. I rossoblu del tecnico Domenico, ex di turno dopo aver allenato lanella stagione 2005/2006, conquistando la promozione in Lega Pro con quattro giornate di anticipo e lo Scudetto diD, hanno finora totalizzato 10 punti, frutto di due successi, quattro pareggi e cinque sconfitte, con 12 reti realizzate e 18 subite, occupando di conseguenza la sedicesima posizione, a pari punti con il Bisceglie, a ridosso dalla zona play-out, distante appena due lunghezze: tra le mura amiche la compagine picernese ha ...

EmmSorrentino : Live Picerno-Paganese Serie C: Dramè c'è, out Diop e Perri, due assenze per Giacomarro -