Live-Non è la D’Urso | la “donna gatto” racconterà la sua storia in prima serata

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Barbara D’Urso non sarà in onda stasera domenica 27 ottobre. La ragione non è quella che molti potrebbero pensare visti gli ascolti non esaltanti di questa stagione:Non è la D’Ursoè ancora in onda ma cambia la, che diventa il lunedì. E domani si parlerà di chirurgia estetica estrema. Come la stessa D’Urso ha annunciato in una clip, ci sarà in studio “la donna gatto” che ha subito molti interventi proprio per somigliare a un felino e chela sua. E ospite sarà anche Allegra, una pianista che la conduttrice definisce “particolare” per via del seno dalle enormi dimensioni. Insomma, come sempre si tratterà di capire se l’argomento della chirurgia estetica estrema verrà affrontato nel modo che ci si aspetta da un programma sotto testata giornalistica, oppure no. L'articolo-Non è la D’Urso, la ...

