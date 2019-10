LIVE Fortitudo Bologna-Pistoia | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33: Lacerca una vittoria per restare nelle posizioni di vertice della classifica. E’ stato un buon inizio di campionato per, che ha ottenuto tre vittorie in cinque partite. 18.30: Buonasera cominciamo ladi. Il programma della partita Buonasera, e benvenuti alladi-Oriora, sfida valevole per la sesta giornata delleA di2019-2020. E’ stato un inizio di stagione sicuramente positivo per la, che si trova nel gruppone a sei punti e cerca di mantenere la parte alta della classifica. Unafinora perfetta tra le mura amiche e che cerca di riscattare la sconfitta in quel di Roma. L’obiettivo dellapuò essere quello chiudere tra le prime otto al termine del girone d’andata di accedere ...

