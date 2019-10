LIVE F1 | GP Messico 2019 in DIRETTA | gara dalle 20 00 | la Ferrari sogna la vittoria!

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche – Le parole di Leclerc – Le dichiarazioni di Vettel – Le parole di Verstappen – Programma, orari e tv di oggi Buonasera e benvenuti alladel Gran Premio deldi Formula. Sul circuito intitolato ai fratelli Rodriguez tutto è pronto per il 18esimo appuntamento stagionale. Si corre in una delle piste più variegate e difficili da leggere dell’intero calendario, per cui ci attendiamo 71 giri da vivere tutti d’un fiato, con lache proverà a interrompere un digiuno che a Città deldura sin dal lontano 1990 quando a vincere fu Alain Prost. Saranno numerose le variabili da prendere in considerazione nel pomeriggio messicano. Innanzitutto le gomme che, come sempre, andranno incontro ad un notevole degrado e rischieranno il graining come ...

infoitsport : GP Messico - Cronaca in diretta Prove Libere 2 [LIVE FP2 Messico ] - infoitsport : F1 LIVE, GP Messico: Qualifiche in Diretta, Pole position per Max Verstappen! - SmorfiaDigitale : LIVE F1, GP Messico 2019 in DIRETTA: Verstappen rischia di perdere la pole. Bino... -