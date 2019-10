L’Italia che perde la partita delle lavatrici

L’Italiano che lavorava con i creatori del web : «L’emozione di quella mia mail del 1973» : Pierluigi Fiorani Gallotta e gli anni in California: «Ero nel primo nodo della Rete. Venivo da anni di calcoli su schede perforate e ricordo l’emozione del primo messaggio online»

Anche L’Italia è parte del progetto Europeo AGEment : Il Centro Sportivo Educativo Nazionale CSEN è partner del progetto che mira a sensibilizzare adulti e anziani sull’invecchiamento attivo attraverso

Stasera sguardo all’insù per vedere il passaggio di un asteroide potenzialmente pericoloso che sfiorerà la Terra - il suo passaggio visibile dalL’Italia : Un asteroide, denominato 1998 HL1 intorno alle 19 di oggi sfiorerà la Terra. Gli astronomi hanno definito 1998 HL1 potenzialmente pericoloso per la sua ampiezza. Gli astronomi lo hanno individuato nella costellazione del Triangolo a nord est dell’orizzonte. Il suo passaggio è previsto intorno alle 19,20 di oggi e sarà possibile vederlo dall’Italia con l’aiuto di un semplice telescopio. 1998 HL1 passerà a più di 6 milioni di chilometri ...

Domani l’asteroide 1998 HL1 alla minima distanza dalla Terra : sarà visibile anche dalL’Italia : Mancano ormai poche ore a un interessante “passaggio ravvicinato”: l’asteroide 1998 HL1 sarà perfettamente visibile dall’Italia anche con un piccolo telescopio. Il 25 ottobre, dopo le 19, il sasso cosmico passerà alla minima distanza di 6,2 milioni di km dalla Terra, circa 16 volte la distanza Terra-Luna. L’asteroide 1998 HL1 ha un diametro compreso tra 440 e 990 metri, e, per tale motivo, è classificabile come ...

L’Italia non è un Paese per bambini. E una società che non s’incazza e lotta è una società finita : Save the Children ha pubblicato in questi giorni alcune statistiche sull’infanzia italiana e i dati che spiccano, nella loro patologica criticità, non sorprendono. L’Italia non è un Paese per bambini, così come non lo è per donne, giovani, poveri, stranieri… la lista sarebbe lunga. Restando sul tema bambini emerge come in Italia sia cresciuta la percentuale di bambini in povertà assoluta (12,5%), resti alta quella dei bambini ...

Spazio fiscale - una formula svela perché la Grecia può spendere più delL’Italia : Mentre le politiche monetarie, anche quelle più aggressive come il Qe2 che partirà a novembre, stanno dimostrando la lora debolezza nel risollevare l’inflazione, cresce il dibattito sullanecessità di passare a un coordinamento fiscale tra i Paesi europei. Ma è complicato perché i margini di manovra in partenza sono distanti

Droghe - L’Italia nelle zone alte della classifica europea. Nulla di nuovo (neanche dalla politica) : Puntuale, l’Osservatorio di Lisbona fotografa lo stato dell’arte in merito ai consumi di sostanze illegali, collocando l’Italia nelle zone alte della classifica a seconda delle sostanze usate. Un report prevalentemente statistico e numerico che ci racconta un’Europa e un’Italia in cui il trend dei consumi ogni anno che passa si stratifica in maniera sempre più solida nella società. Ma tale meritoria opera dell’Osservatorio persevera, ...

Evasione - il modello portoghese che L’Italia sta imitando. Dallo scontrino elettronico alla dichiarazione dei redditi in un clic : Come ridurre l’Evasione Iva, convincere tutti a chiedere lo scontrino e al tempo stesso semplificare la vita di cittadini e imprese nel rapporto con il fisco. A fare scuola è il Portogallo, che negli ultimi sei anni ha visto lievitare il gettito grazie a fatturazione e scontrino elettronico affiancati da un sistema informatico che consente di sapere in tempo reale quanti soldi rimborserà lo Stato grazie alle detrazioni e fare la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019-2020 : le gigantiste delL’Italia ai raggi X. Brignone - Goggia e Bassino - un trio che fa sognare. E le giovani Melesi - Midali e Pichler possono crescere : Sono passati più di due anni e mezzo da quel favoloso 19 marzo 2017 quando Federica Brignone, Sofia Goggia e Marta Bassino fecero tripletta classificandosi prima, seconda e terza nel gigante delle finali di Coppa del Mondo del 2017. Saranno ancora loro le donne di punta della squadra azzurra nella gara d’apertura di stagione tra le porte larghe di sabato prossimo a Soelden. La preparazione estiva è stata molto positiva per tutte e tre, che si ...

Rugby - L’Italia e l’esperimento non vincente delle Accademie federali. Ecco perché non hanno funzionato : Il Giappone lo scorso weekend si sono giocati i quarti di finale della Rugby World Cup e ora si guarda con ansia alle semifinali. L’Italia, per il nono Mondiale consecutivo, lo fa da spettatrice, essendo stata eliminata nella fase a gironi. Certo, un’eliminazione che era abbastanza scontata, con gli azzurri che nel girone si erano ritrovati All Blacks e Sudafrica, scogli oggettivamente insormontabili. Ma l’avventura giapponese ...

Hockey prato femminile - le convocate delL’Italia per le amichevoli in Inghilterra. Le 20 azzurre chiamate da Roberto Carta : Nuove amichevoli in vista per la Nazionale italiana di Hockey su prato femminile, che sarà impegnata dal 24 al 28 ottobre in Inghilterra, a Bisham, dove il venerdì 25 alle ore 15.00 italiane e sabato 26 alle ore 13.30 italiane affronterà la Gran Bretagna in due incontri amichevoli. Le britanniche sono le campionesse olimpiche in carica e per l’occasione il CT Roberto Carta ha chiamato 20 atlete, che saranno poi ridotte a 18 in vista dello ...

Pensioni - L’Italia di “Quota 100” in fondo alle classifiche di sostenibilità : l’Italia è al 27° posto su 37 Paesi e si dimostra ancora debole in materia di sostenibilità. Superiori alla media i valori di integrità e adeguatezza. Al primo posto i Paesi Bassi, ultima la Thailandia

Due ragazzi cambiano il futuro della neurochirurgia. Quando pensate che L’Italia sia in declino - pensate a loro : Tutte le volte che pensate che l’Italia faccia schifo, che sia un Paese in declino, pensate a una persona. Perché nella nebulosa delle vostre relazioni e conoscenze, ci sarà sicuramente qualcuno che digrigna i denti e diamine ci mette tutto se stesso per migliorare le cose, che ha talento nel suo campo, che non si tira indietro. Il nome mettetelo voi, la storia è la vostra e l’Italia pure. Anche in questa che voglio raccontarvi, scoperta da poco ...

L'Italia parteciperà con sette atleti alla tappa della Coppa del Mondo di BMX Freestyle che si disputerà a Chengdu (Cina) dal 31 ottobre al 3 novembre. Il CT Federico Ventura ha convocato: Alessandro Barbero, Elia Benetton, Emanuel Bettassa, Sara Canovi, Vittorio Galli, Francesco Mongillo, Gabriele Pala.