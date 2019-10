Liliana Segre | 200 insulti social al giorno Solidarietà bipartisan

Insulti sui social a Liliana Segre - Conte : “Introdurre norme contro il linguaggio dell’odio” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto sugli Insulti che quotidianamente riceve sui social la senatrice a vita Liliana Segre: "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli”.Continua a leggere

Liliana Segre insultata sui social. Conte annuncia norme contro il linguaggio d'odio online : "Dobbiamo lavorare tutti insieme per scacciare l'Italia brutta, quella che invia centinaia di messaggi alla senatrice Liliana Segre. Dobbiamo scacciare il linguaggio dell'odio e inviterò tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento per introdurre delle norme per contrastare il linguaggio dell'odio a tutti i livelli, nel dibattito pubblico e nelle comunicazioni via social". Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ...

“Ebrea - ti odio” - oltre 200 insulti razzisti al giorno contro Liliana Segre - scampata ai lager : Secondo di i dati dell'osservatorio antisemitismo la senatrice a vita è tra i personaggi pubblici di origine ebraica più bersagliati dai messaggi d'odio a sopendo razziale sul web. L'ondata di odio dopo che l'89enne testimone oculare del campo di sterminio nazista di Auschwitz-Birkenau è stata nominata senatrice a vita da Mattarella.Continua a leggere

Liliana Segre nel mirino degli hater : 200 messaggi al giorno. La solidarietà bipartisan della politica : “I campi di sterminio sono una fandonia come l’11 settembre”. Oppure: “Vivere nell’ombra dell’Olocausto ed aspettarsi di essere perdonati di ogni cosa che fanno, a motivo della loro sofferenza passata, mi sembra un eccesso di pretese”. Di messaggi come questi la senatrice a vita Liliane Segre ne legge in media 20o al giorno. Lo svela in un articolo il quotidiano La Repubblica riportando un rapporto ...

"Sono contenta che la Storia torni alla Maturità" dice Liliana Segre : "Prendo atto della decisione del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che mi aveva anticipato già telefonicamente, e sono contenta che la Storia venga rimessa tra le tracce del prossimo esame di maturità. La trovo una cosa abbastanza ovvia". Lo ha dichiarato all'AGI la senatrice a vita Liliana Segre che aveva fatto un appello al ministro per la reintroduzione della materia all'esame di Stato. "Mi aveva, invece, molto ...

Liliana Segre : "Ricevo duecento messaggi al giorno incitanti all’odio razziale" : duecento messaggi al giorno incitanti all’odio razziale. Tanti ne riceve, in media, Liliana Segre, memoria storica della Shoah. È quanto scrive oggi Repubblica e dell’argomento la senatrice a vita parlerà lunedì in un convegno a Milano dal titolo “Dal Binario 21 ad Auschwitz. Il linguaggio dell’odio: incontro con Liliana Segre”, che si terrà alle 14 allo Iulm.Il quotidiano, oggi, ...

Liliana Segre chiede al Senato una Commissione contro razzismo - intolleranza e hate speech : "Negli ultimi anni si sta assistendo ad una crescente spirale dei fenomeni di odio, intolleranza, razzismo, antisemitismo e neofascismo, che pervadono la scena pubblica": per questa ragione una mozione del Senato firmata da Liliana Segre chiede l'istituzione di una Commissione che contrasti questi l'hate speech e qualsiasi comportamento di istigazione all'odio.Continua a leggere

Per Liliana Segre un dottorato ad honorem per il suo impegno “a favore della tolleranza” : Un dottorato honoris causa in Studi umanistici transculturali a Liliana Segre. Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti con un tweet dove parla del grande impegno della senatrice a vita a favore dell'intercultura e della tolleranza. Il ministro risponde anche all'auspicio della Segre sul reinserimento del tema di storia all'esame di maturità.Continua a leggere

Milano - la senatrice Liliana Segre inaugura il nuovo Giardino dei Giusti : “Scelsero di non essere indifferenti - sono un dono dell’umanità” : Riapre dopo i lavori di riqualificazione il nuovo Giardino dei Giusti nel parco del Monte Stella a Milano. A tagliare il nastro è stata la senatrice a vita Liliana Segre., sopravvissuta ai campi di sterminio. Il Giardino ricorda, attraverso “cippi” di granito e alberi, le persone che si sono opposte nel mondo ai genocidi e ai crimini contro l’umanità come Moshe Bejski, Andrej Sakharov, Svetlana Broz e Pietro Kuciukian. “I ...

Liliana Segre : "Basta con l'odio" : La senatrice a vita Liliana Segre voterà sì alla fiducia al nuovo governo di Giuseppe Conte e nel suo intervento in aula nel giorno del suo 89esimo compleanno, è tornata a parlare delle sue preoccupazioni per l'odio e il razzismo sempre più diffusi in Italia e, in riferimento al leader della Lega Matteo Salvini, all'utilizzo dei simboli religiosi per puri fini propagandistici:Mi hanno preoccupato i numerosi episodi susseguitisi durante ...