Licenziamento | non sempre legittimo quello del dipendente che si addormenta sul lavoro

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il lavoratore che durante il suo turno disiin servizio non può essere sanzionato con ilper giusta causa se il datore dinon prova che da tale condotta sia configurabile, in concreto, l'abbandono del posto di. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la Sezionedella Suprema Corte di Cassazione e che sono state raccolte e compendiate nella Sentenza n° 25573/2019. I fatti che hanno portato al giudizio della Corte Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato da una Società di vigilanza privata che aveva comminato la sanzione disciplinare delper giusta causa ad un suoche, da oltre 14 anni, svolgeva mansioni di guardia giurata. Il, infatti, mentre era addetto alla sorveglianza di uno stand fieristico, durante il turno di notte, si era allontanato di una decina ...

