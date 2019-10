Le pagelle del Milan dopo la sconfitta a Roma | bene Theo Hernandez | Calabria da incubo

MotoGP - GP Australia 2019 : le pagelle della gara. Marquez infinito - Rossi illude - Bagnaia stupisce - Lorenzo affonda : Marc Marquez vince anche il Gran Premio d’Australia 2019 di MotoGP (clicca qui per la cronaca) e prosegue nel suo cammino da dominatore assoluto. Oggi è toccato a Maverick Vinales provare ad opporsi, invano, mentre sul podio salgono Cal Crutchlow e Jack Miller. Buona prova per Francesco Bagnaia e Andrea Iannone, mentre Andrea Dovizioso e Valentino Rossi non metteranno questa gara nella loro bacheca. Andiamo, quindi, a consegnare ...

Genoa-Brescia 3-1 - le pagelle di CalcioWeb : Agudelo - Kouamé e Pandev cambiano la partita [FOTO] : Genoa-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Vittoria fondamentale per il Genoa. Thiago Motta pesca 3 punti all’esordio. Vantaggio di Tonali, ma il Grifone rimonta con i tre gol, pescati dalla panchina, di Agudelo, Kouamé e Pandev. I tre cambi, insieme a Ghiglione, i migliori del Genoa, Tonali su tutti nel Brescia. In alto la FOTOGALLERY. Genoa-Brescia, LE pagelle DI CalcioWeb Genoa (4-2-3-1): Radu 5; Ghiglione 6.5, Zapata 6, ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : i giallorossi fermano Madama al Via del Mare! La Vecchia Signora sente la pressione dell’Inter. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata. 17.08 LE Pagelle DEL LECCE: Gabriel 7,5, Meccariello 6,5 (dal 72′ Rispoli 6), Lucioni 6,5, Rossettini 6, Calderoni 5,5; Petriccione 6, Tachtsidis 5,5, Majer 5,5 (dal 58′ Tabanelli 6), Mancosu 7, Farias 5,5 (dal 45′ Lapadula 6,5), Babacar 6,5. All. LIVErani (in panchina Coppola) 7. 17.07 LE Pagelle DELLA ...

X Factor 2019 - le pagelle del primo live : Com'è andato il primo live di X Factor 2019? Musicalmente è andato abbastanza bene, televisivamente è stato senza infamia e senza lode. Nel nuovo X Factor Dome a Monza lo spettacolo (palco, luci, corpo di ballo, etc) è di alto livello, ma nella dinamica della gara è mancato il ritmo. . A parte le performance dei due ospiti Coez e Mika e una strana frase pronunciata da quest'ultimo all'indirizzo dei giudici ...

LIVE Italia-Bielorussia 3-3 calcio a 5 - Qualificazioni Mondiali 2020 in DIRETTA : gli azzurri riacciuffano i bielorussi a tempo scaduto - grazie al gol di Merlim. pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00’00 FINSCE QUI: E’ 3-3 00’03 MIRACOLO DI MAMMARELLA SULL’ULTIMA OCCASIONE: l’estremo difensore respinge sul tiro a botta sicura di Rogovik. 00’22 MERLIIIIIIIIIIM 3-3 ITALIA: GRANDE SCHEMA DEGLI azzurri, CON IL NUMERO 10 CHE INFILA CON UN TIRO DI PUNTA LA PORTA DIFESA DA CHURYLIN 00’28 Entra ora Marcelinho, mentre Musumeci viene toccato duro in mezzo ...

LIVE pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : Aguero firma la doppietta alla fine della prima frazione di gioco : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Clicca qui per seguire la cronaca LIVE della partita. Pagelle Manchester City-Atalanta 2-1 Malinovskyi, Aguero(2): ATALANTA (3-4-1-2): Gollini 6: Paura iniziale per il pressing alto contro di lui, poi comincia respingere qualsiasi cosa tranne l’imparabile come la doppietta di Aguero. Toloi 5.5.: Inizialmente come i compagni di reparto non sfigura tenendo la linea di difesa molto alta, ...

LIVE Milan-Lecce 2-2 calcio - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : pareggio deludente per i rossoneri. pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Finisce la partita 2-2 Impresa dei salentini che fermano i rossoneri con una partita spettacolare. 94′ Milan tutto in attacco che proverà a fare l’impresa di vincerla negli ultimi minuti. 92′ Goooooooooooooooool, Calderoniiiiiiiiiiiiiiiiiii, trova un gol fantastico l’esterno difensivo del Lecce che prende palla dal limite e spara in porta dai 25 metri, ...

LIVE pagelle Liechtenstein-Italia 0-1 - i voti in DIRETTA : Sirigu mette al sicuro il risultato alla fine del primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI Liechtenstein-Italia Pagelle Liechtenstein-Italia 0-1: ITALIA Sirigu 7: Subito una parata decisiva su un tiro velenoso di Salanovic da dentro l’area di rigore, poi comanda la difesa quando si trova scoperta nei contropiedi. Di Lorenzo 6: Messo in difficoltà nella sua fascia all’inizio ma poi riesce a prendere le misure durante il primo ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Sbertoli fa quello che può - ricezione disastrosa : Si chiude con una sconfitta netta la Coppa del Mondo dell’Italia in Giappone. Il Brasile delle seconde linee passeggia sugli azzurri e ha la meglio con il punteggio di 3-0, frutto di una partita impeccabile in batuta e in fase cambio palla. Ecco i voti, giocatore per giocatore, della squadra azzurra. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO Sbertoli 6: Fa quello che può quando i ricevitori azzurri lo costringono a rincorse spesso disperate per ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Iran 3-2 - le pagelle degli azzurri. Kooy e Nelli lanciano la rimonta : L’Italia ha sconfitto l’Iran per 3-2 e ha così conquistato la quinta vittoria nella Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile. Grande rimonta da parte degli azzurri a Hiroshima (Giappone), di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. DICK Kooy: 7,5. Lo schiacciatore di origini olandesi sta pian piano salendo in cattedra in questa competizione, non aveva incominciato al meglio ma nelle ultime uscite ha tirato fuori un buon ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 - le pagelle degli azzurri. Kooy ancora il migliore - Nelli a corrente alternata : Arriva con un carico pesante di rimpianti la quinta sconfitta per gli azzurri in Coppa del Mondo contro un Canada tutt’altro che irresistibile che ha fatto leva su qualche errore di troppo degli azzurri e su un Maar decisivo negli ultimi due set. ancora una volta Kooy è stato un vero mattatore in attacco. Problemi a muro e in ricezione per gli azzurri. LE pagelle degli AZZURRI RICCARDO SBERTOLI 6: Non sempre lucidissimo nelle scelte, ...

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Russia 1-3 - le pagelle degli azzurri. Nelli fatica - bene i centrali : L’Italia è stata sconfitto dalla Russia per 3-1 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile. Di seguito le pagelle degli azzurri che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 5. Attacca col 38%, commette degli errori decisivi nel tiratissimo finale di secondo set e manca della continuità necessaria per fare la differenza. Chiude da top scorer con 17 punti all’attivo ma non è stata la sua migliore ...

EUROGAMES/ Classifica - pagelle : Germania imbattibile - l'ironia del web : 'da oggi...' : EUROGAMES, Giochi senza frontiere, pagelle quarta puntata: la Germania conquista la 3a vittoria della stagione. L'Italia si piazza 2a e il web ironizza.

Volley - Coppa del Mondo 2019 : Italia-Australia 3-0 - le pagelle degli azzurri. Nelli e Anzani sugli scudi : L’Italia ha sconfitto l’Australia per 3-0 nel match valido per la Coppa del Mondo 2019 di Volley maschile e ha infilato la quarta vittoria nel torneo, gli azzurri si sono imposti abbastanza agevolmente contro gli aussies e proseguono così la propria marcia. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini che sono scesi in campo a Hiroshima (Giappone). GABRIELE Nelli: 7,5. Offre una prestazione di grande sostanza guidando gli ...