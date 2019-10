Le missioni che non lo erano dell’ex ministro Bussetti

Spazio - Nasa e Asi rinsaldano il loro rapporto : le prossime missioni lunari Usa parleranno anche italiano : Le prossime missioni americane sulla Luna parleranno anche italiano. La Nasa e l’Agenzia spaziale italiana, infatti, hanno firmato a Washington una dichiarazione congiunta di intenti con cui viene estesa la cooperazione tra Stati Uniti e Italia in tema di progetti spaziali. Il primo effetto della nuova intesa si vedrà nella prossima missione di sbarco degli astronauti sulla Luna, prevista nel 2024: la tecnologia utilizzata per ...

Commissioni bancarie Pos - Meloni contro Di Maio : 'Da eliminare o banche saranno favorite' : I confronti politici, ormai, non avvengono più solo nelle aule del Parlamento o in televisione, ma anche e soprattutto attraverso i social network. Luigi Di Maio e Giorgia Meloni sono stati protagonisti di un botta e risposta su Twitter. Il tema in oggetto è l'evasione fiscale da contrastare con l'ausilio e la diffusione dei pagamenti elettronici che favoriscono la tracciabilità del denaro. In particolare, il Ministro degli Esteri ha manifestato ...

Di Maio : “Carcere per grandi evasori entri in dl fiscale. No lotta ai commercianti - prima delle multe sul Pos abbassare commissioni banche” : “Non esiste una legge di Bilancio che fa la lotta all’evasione fiscale senza il carcere con pene severe ai grandi evasori, per noi è imprescindibile”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del Movimento M5s Luigi Di Maio in una diretta Facebook dagli Stati Uniti, dove si trova con il presidente Mattarella. “In Italia bisogna combattere contro la grande evasione, non contro il commerciante. Non accetto che si ...

Papa Francesco accetta le dimissioni del capo della Gendarmeria Giani per le foto segnaletiche : Città del Vaticano ? Il terremoto in Vaticano continua. Il Papa ha accettato le dimissioni del comandante della Gendarmeria vaticana, Domenico Giani per avere firmato le disposizione...

Clima - ecco i 20 gruppi che in 50 anni hanno causato il 35% delle emissioni globali. E continuano a investire nel petrolio e nel gas : hanno sfruttato incessantemente le riserve mondiali di petrolio, gas e carbone e sono responsabili di oltre un terzo di tutte le emissioni di gas serra registrate in oltre mezzo secolo. Un’analisi condotta dal Climate Accountability Institute degli Stati Uniti i cui risultati sono stati pubblicati dal quotidiano inglese Guardian rivela i nomi delle 20 compagnie che operano nel settore petrolchimico e che hanno causato, direttamente e ...

Clima - ecco le 20 aziende che producono un terzo delle emissioni mondiali : Il 35% di tutte le emissioni di anidride carbonica e metano dal 1965 al 2017 è stato prodotto da 20 colossi del settore petrolchimico. In testa Saudi Armaco (il 4,38% del totale), la multinazionale statunitense Chevron (il 3,2% del totale) e la russa Gazprom (3,19%). Lo rivela un’indagine del Climate accountability institute rilanciata dal Guardian

Insulti social a Santanchè e a Brunetta - opposizioni chiedono dimissioni Fioramonti : Insulti a Daniela Santanche' e a Renato Brunetta, al quale viene augurata una dose di manganellate dalla polizia. Ma anche considerazioni sulla polizia paragonata a "un corpo di guardia del potere". Il tutto sulla pagina social di Lorenzo Fioramonti, ministro dell'Istruzione. Parole che Fioramonti ha affidato ai suoi account, prima dell'impegno politico nel governo. E, tuttavia, c'e' abbastanza materiale per portare le opposizioni a chiedere le ...

Creato un “calamaro robot” per le ricognizioni acquatiche : sarà utilizzato per missioni militari e scientifiche : Il futuristico prototipo di un robot acquatico ispirato alla strategia che i calamari usano per nuotare è stato messo a punto di recente. Si tratta di robot “super veloci” che imitano la classica propulsione a getto dei calamari, realizzati con materiali “intelligenti” e che potrebbero rappresentare un importante vantaggio per le ricognizioni militari o per spedizioni scientifiche, pur avendo un basso impatto ambientale. ...

Patané : ‘Tanto tuonò che piovve’ - dimissioni Cda Ama non sono fulmine a ciel sereno : Roma – “Tanto tuonò che piovve”: questo il commento di Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Agricoltura e Ambiente alla Pisana, sulle dimissioni odierne del Cda di Ama. “Non possiamo certo dire – spiega Patané – che le dimissioni in blocco del Cda di Ama siano un fulmine a ciel sereno. Nel corso delle audizioni in Consiglio regionale, riguardanti l’indagine conoscitiva sulla situazione della ...

Manovra - Gualtieri : “Patto degli onesti? Anche per le banche : ridurre commissioni bancomat. Iva? Diverse ipotesi - ma effetto sarà riduzione” : Una Manovra da “30 miliardi di euro” che consenta “una piccola espansione“, con un deficit che sarà “una saggia via di mezzo” tra il 2,4% dichiarato lo scorso anno e il 2,04% effettivamente concesso dall’Ue. Con il nodo più spinoso che rimane ancora quello dell’Iva: “Esistono varie ipotesi allo studio che in ogni caso, soprattutto attraverso l’effetto di incentivi ai pagamenti elettronici, ...

Clima - la verità è che nessun paese sta riducendo le emissioni. Neanche la Germania : In questi giorni, osservando il dibattito sui giornali o alla radio intorno alla mobilitazione di oggi (meno nei talk show, tutti concentrati sulle vicende di questo o quel Matteo) sulla crisi Climatica, c’è un aspetto che balza agli occhi se confrontato con la discussione in molti altri paesi europei. In Italia si perde ancora tempo con chi contesta l’esistenza stessa di una causa antropica del Clima impazzito e che utilizza questo argomento ...

Paola De Micheli nel mirino della Lega : "Diserta le commissioni - mancanza di rispetto" : "Abbiamo appreso oggi che il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, sarà disponibile a illustrare le sue linee programmatiche alle commissioni solo a partire dalla seconda metà di ottobre". La soffiata sul neo ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture arriva dalla deput

Pensioni 2019 - dimissioni da lavoro : iter da seguire e tempistiche di erogazione assegno : Pensioni 2019: iter da seguire per dimettersi e tempistiche di erogazione dell’assegno Pensionistico. Dopo anni di duri sacrifici hai finalmente raggiunto i requisiti minimi per accedere alla pensione 2019. Il tuo desiderio è quello di dimetterti e richiedere all’INPS il trattamento previdenziale per goderti il meritato riposo. A questo punto ti sorgono alcuni dubbi a cui non avevi pensato prima. È necessario dare le dimissioni al datore ...

Pensione 2019 - dimissioni da lavoro : condizioni - comunicazioni e tempistiche di erogazione assegno : Dopo anni di duri sacrifici hai finalmente raggiunto i requisiti minimi per accedere alla Pensione 2019. Il tuo desiderio è quello di dimetterti e richiedere all’INPS il trattamento previdenziale per goderti il meritato riposo. A questo punto ti sorgono alcuni dubbi a cui non avevi pensato prima. È necessario dare le dimissioni al datore di lavoro? Occorre rispettare il periodo di preavviso, e in caso affermativo quanto tempo prima bisogna darne ...