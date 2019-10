L’appello dei commercianti | “Tagliate i costi del Pos | basta accanimenti contro le

Alessandro Cesarini - 14enne scomparso da giorni a Civitavecchia : L’appello dei genitori per ritrovarlo : I genitori sono andati a svegliarlo la mattina e non lo hanno trovato: Alessandro Cesarini, un ragazzino 14enne di Civitavecchia, in provincia di Roma, è scomparso da giovedì 17 ottobre. Le ricerche sono scattate quando la madre e il padre del ragazzo si sono rivolti alla polizia, venerdì pomeriggio. I due hanno anche lanciato un appello sui social, diffondendo una fotografia del figlio per aiutare eventuali testimoni ...

Catalogna - Guardiola portavoce dell’indipendentismo : in un filmato L’appello in favore dei 12 leader catalani condannati [VIDEO] : Pep Guardiola si fa portavoce dell’indipendentismo della Catalogna: l’allenatore del Manchester City si esprime in un video in favore dei 12 leader indipendentisti catalani condannati “Oggi, una sentenza della Corte Suprema è stata resa pubblica nello Stato spagnolo, è un attacco diretto ai diritti umani, incluso il diritto di riunione e manifestazione, il diritto alla libertà di espressione e il diritto a un processo ...

Siria - L’appello dei curdi agli Usa : “Ci avete abbandonati. Aiutateci”. Germania : “Non vendiamo più armi a Turchia” : “I nostri alleati ci avevano garantito la loro protezione”, invece “ci hanno abbandonati con la loro ingiusta decisione di ritirare le loro truppe alla frontiera turca”. Le Forze democratiche Siriane, in un comunicato letto davanti ai giornalisti, lanciano un appello agli Stati Uniti, che dopo l’annuncio dell’offensiva militare della Turchia nel nord della Siria – già arrivata al quarto giorno – ...

Migranti - L’appello di Mattarella : “Ue si occupi dei rimpatri - può farlo meglio dei singoli Stati” : Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la sua visita di Stato in Italia, ha detto che il nostro Paese non può essere lasciato da solo a gestire gli arrivi di Migranti: "Dobbiamo trovare una soluzione europea". Il presidente Mattarella ha chiesto che l'Ue si occupi dei rimpatri, "perché l'Unione è in grado di farlo con maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri".Continua a leggere

Eutanasia - L’appello dei vescovi : parlamento legiferi prima di Consulta : Il parlamento legiferi sul suicidio assistito prima del 24 settembre, ossia prima che la Consulta, interpellata sul caso di Dj Fabo si esprima. E' il forte appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente Cei che ha chiamato a raccolta a Roma circa ottanta realta' cattoliche, per un evento pubblico su 'Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignita' della morte e del morire?'. La questione, ricorda Bassetti, e' stata sollevata il 14 febbraio ...