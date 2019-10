La vittoria storica della Lega in Umbria

vittoria storica del centrodestra in Umbria - giallorossi sconfitti. Meloni : “Ora tocca all’Italia” : E' una Vittoria storica quella che si profila in Umbria con il centrodestra che strappa alla sinistra una delle 'roccaforti' rosse, stanziando i giallorossi di 20 punti. Per i primi exit poll la candidata del centrodestra Donatella Tesei sarebbe tra il 55 e il 59%, mentre Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e M5s si attesta al 36,5-40,5%. Un dato che, se confermato, evidenzia il tracollo dei partiti di centrosinistra e dei 5 stelle rispetto alle ...

NBA – L’anello dei Toronto Raptors è il più prezioso di sempre! Un diamante da 1.25 carati per celebrare una vittoria storica [FOTO] : Bellissimo e prezioso, l’anello dei Toronto Raptors è il protagonista della opening night NBA: un diamante da 1.25 carati che simboleggia una vittoria storica Nella notte italiana ha avuto finalmente inizio la nuova stagione NBA. Come di consueto, nel corso della opening night sono stati consegnati gli anelli ai campioni in carica, in questo caso i Toronto Raptors. Festa grande alla Scotiabank Arena con i fan che hanno ben impresso ...

Elezioni Kosovo 2019 : la vittoria ‘storica’ dell’opposizione : Elezioni Kosovo 2019: la vittoria ‘storicàdell’opposizione Elezioni Kosovo 2019: domenica 6 ottobre, si sono svolte le Politiche anticipate nella piccola repubblica balcanica. I sondaggi hanno dato in vantaggio i partiti di opposizione, con in testa il partito di centrodestra LDK, con oltre il 23%, e il movimento nazionalista Vetevendosje (LV), con quasi il 18%. Il volto nuovo è quello di Vjosa Osmani, leader della Lega Democratica del ...

Il taglio dei parlamentari è legge - M5s festeggia e Di Maio esulta : “Storica vittoria del popolo” : Il taglio dei parlamentari è diventato legge dopo l'approvazione in quarta lettura (con 553 voti favorevoli) della riforma costituzionale alla Camera dei deputati. Il Movimento 5 Stelle festeggia davanti Montecitorio e Luigi Di Maio esulta: "È una vittoria del popolo, una riforma storica che ricorderanno tutti, i nostri figli, i nostri nipoti".Continua a leggere

Cagliari. Presentazione teatralizzata del quarto romanzo della serie storica Diario vittoriano : Sabato 5 ottobre alle 17 nello Spazio Eventi del plesso culturale di via Mameli 164 a Cagliari, si terrà la Presentazione