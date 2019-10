LA STORIA Da una bottega di calzolaio alla nascita di un' impresa

LETTURE/ Mussomeli - breve STORIA di una processione lunga cinque secoli : Sicilia interna, terra di dune, terra di imprevisti e luminosi avvistamenti. La processione della Madonna di Mussomeli, Caltanissetta, risale al 500

VIDEO Valentino Rossi e una STORIA lunga 400 GP : a Phillip Island il “Dottore” ha raggiunto una quota importante : Valentino Rossi continua la sua avventura nel Mondiale 2019 di MotoGP. A 40 anni compiuti ormai da qualche tempo, il “Dottore”, pur con tutte le difficoltà del caso, continua a competere ed a Phillip Island (Australia), sede del round di questo weekend, ha raggiunto la fatidica cifra di 400 GP in carriera. Una quota importante quella del campione di Tavullia, che come esempio di longevità continua a stupire. Di seguito il ...

Vittorio Feltri sull'omicidio di Luca Sacchi : "Una squallida STORIA di droga. E la magistratura italiana..." : Ci risiamo con la droga spacciata come si trattasse di patatine fritte. Il ragazzo romano freddato con un colpo di pistola alla testa aveva richiesto, pare, una fornitura di coca a due pusher. I quali invece non erano riusciti a recuperarla ma volevano ugualmente essere retribuiti, e hanno cercato d

Riccardo Guarnieri e l'addio a Ida Platano : Ha sporcato la nostra STORIA con una bugia : Questa volta, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano sembra davvero finita. Il cavaliere del Trono Over ha lasciato lo studio di Uomini e Donne chiudendo "definitivamente" con la bella dama. I due avevano da poco deciso di darsi una nuova possibilità, ma le cose non sono andate bene. Nelle ultime settimane però, come riporta Today, le speranze del cavaliere si sono riaccese. Così Riccardo ha provato di nuovo a riconquistare Ida Platano, ma lei, ...

Max Felicitas - il pornoattore ‘bacchetta’ Siffredi : “La sua STORIA che fa sesso orale con una vecchietta al funerale della madre? Non mi piace. Ci vuole decoro” : E’ stato scoperto da Rocco Siffredi ma ora l’allievo ha superato il maestro, almeno sui social dove i suoi numeri sono in continuo aumento. E’ Max Felicitas, diventato un vero fenomeno dell’hard con una casa di produzione tutta sua e molti, moltissimi follower. A soli 26 anni ha girato con molte star, Malena la Pugliese compresa (“il mio film con lei è stato più visto di quello che ha fatto con Rocco”, ha ...

Huawei e Cinque stelle - una STORIA d'amore e d'imbarazzi : Roma. Difficile dire se ci sia un collegamento diretto tra l'inchiesta del Foglio sulle linee guida per i dipendenti di Huawei – l'azienda cinese, secondo le carte visionate dal nostro giornale, vieta ai dipendenti di esprimere “qualsiasi opinione politica”, e va da sé che gli argomenti più sensibil

Entra in un museo e scopre di avere un tumore al seno : l’incredibile STORIA di una donna viva per miracolo : Bal Gill è un donna fortunata. Nonostante abbia avuto un tumore, la sua fortuna è indiscutibile. Non aveva sintomi, non aveva avuto avvisaglie di sorta, ma aveva un cancro e se non fosse stato per un caso fortuito, probabilmente, se ne sarebbe accorta troppo tardi. Un giorno la donna è Entrata in un museo di Edimburgo e lì, grazie ad una termocamera, ha individuato da sola la massa tumorale. E’ accaduto lo scorso maggio quando Bal, 41enne, ...

Una STORIA con Francesca Cipriani… La bomba di Fernando Proce a Pomeriggio 5 : La puntata odierna di ‘Pomeriggio 5’ è stata a dir poco scoppiettante ed ha visto soprattutto la presenza dell’ex frontman de ‘Giuliano’ e i ‘Notturni, Giuliano Cederle, di Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti di ‘Bim bum bam’, di Francesca Cipriani e del conduttore radiofonico Fernando Proce. E sono stati proprio questi ultimi a scaldare il pubblico e a scioccare Barbara D’Urso. Gli ospiti hanno discusso delle meteore degli anni ’80 e ’90, tra ...

Fernando Proce a Pomeriggio 5 : 'Ho avuto una STORIA con la Cipriani' : Nella nuova e scoppiettante puntata di Pomeriggio 5 si è discusso delle meteore della musica degli anni '80 e '90, tra cui Gianni Drudi, autore di Fiki Fiki, Alberto Camerini, star di Rock n' roll robot e dei programmi televisivi vintage come Bim bum bam. Tra gli ospiti della puntata di oggi, c'erano Francesca Cipriani, Giuliano Cederle, ex frontman de Giuliano e i Notturni, Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti di Bim bum bam e Fernando Proce. ...

STORIA/ Havel e Ferdinand Vank - quando una burla contiene la verità dell'uomo : In Cecoslovacchia il 7 ottobre 1989, alla vigilia della Rivoluzione di Velluto, sul "Rudé Právo", organo del Partito comunista, comparve uno strano annuncio

L'elettricità a Roma - 1110 anni di luce : una mostra racconta la STORIA : Prendera' il via domani ai Musei Capitolini "1909-2019, 110 anni di luce. Acea e Roma. Passione e Innovazione", una mostra che racconta la storia

Yuli è una STORIA di danza e libertà : La regista ?Icíar Bollaín ha scelto di raccontare la storia del famoso ballerino cubano Carlos Acosta usando la danza come specchio della realtà. Leggi

Mondo di mezzo - L'analisi - perché questa sentenza non cancella di colpo una lunga STORIA criminale : La Suprema corte ammette l'esistenza di due associazioni criminali ma le ritiene, codice alla mano, semplici. Tuttavia condanna gli imputati a rifondere le associazioni, anche quelle antimafia, costituitesi parte civile.

Brooklyn recensione : una STORIA d’amore divisa tra due mondi : Brooklyn è il film diretto da John Crowley con protagonista Saoirse Ronan. Di seguito ecco cast, trama, trailer e la nostra recensione. Brooklyn trama Siamo negli anni ‘50, la giovane e timidissima irlandese Ellis Lacey (Saoirse Ronan) decide di andare a New York, lascia la sua piccola città irlandese, la madre e l’amatissima sorella. A New York, Ellis è completamente sola in un grande posto che non conosce. Gli inizi sono durissimi ...