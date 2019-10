La serie TV che cambiò l’India

LIVE Virtus Roma-Olimpia Milano - serie A basket in DIRETTA : torna una grande classica - meneghini per rinascere anche in Italia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima del fischio d’inizio ci sarà un minuto di silenzio per un ragazzo del Petriana, società cestistica romana, scomparso ieri notte, all’età di 17 anni, in un incidente stradale. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Roma – Olimpia Milano di OA Sport. La partita partita inizierà tra 20 minuti. Presentazione delle 6a giornata di Serie A basket – Programma, ...

Risultati serie C - Monza rimontato dal Renate : pari anche per il Padova - le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Si gioca la dodicesima giornata di Serie C. In campo i tre gironi. Il Monza, capolista del girone A, si fa rimontare dal Renate, secondo. Nel girone B il Padova pareggia a Piacenza. Scontro d’alta classifica anche tra Vicenza e Sambenedettese. Nel girone C la capolista Reggina va sul campo dell’Avellino. Scontri molto interessanti tra Monopoli e Potenza e tra Catania e Bari. Il programma completo e le ...

Calcio - serie A 2019-2020 : Lecce-Juventus 1-1. Botta e risposta dal dischetto tra Dybala e Mancosu : L’anticipo odierno delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di Calcio vede il pareggio per 1-1 della Juventus a Lecce: entrambi i gol arrivano su rigore. Vantaggio bianconero con Dybala al 50′, pari al 56′ di Mancosu. La Juventus sale a 23 in classifica e l’Inter oggi potrebbe riprendersi la vetta solitaria della graduatoria. Nel primo tempo bene la Juventus, che passerebbe anche in vantaggio al 15′ con ...

L’Allieva 2 sul set - documentario in collaborazione con Detect H2020 e la Link Campus University che lanciano il sondaggio sulla serie tv con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale aspettando l’Allieva 3 : L'Allieva 2 sul set, il video reportage sulle location della seconda stagione Esattamente un anno fa andavano in onda su Rai 1 le prime 2 puntate de l’Allieva 2. Oggi, in occasione dell’anniversario, esce ...

DAZN serie A 9a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti (anche Sky 209) : Si prospetta un altro weekend ricco di emozioni su DAZN con la Serie A TIM e la Serie BKT che scendono in campo per la nona Giornata di campionato. La Serie A TIM su DAZN si apre sabato 26 ottobre alle 20:45 con l’anticipo serale...

Volley - serie A1 femminile - 3. giornata. Casalmaggiore prova a fermare la fuga di Conegliano - che derby tra Busto e Brescia! : Ci prova la E’Più Pomì Casalmaggiore a fermare la folle corsa della capolista Imoco Conegliano, già a quota tre vittorie su altrettante partite giocate finora (anticipo compreso). Le venete affrontano tra le mura amiche la squadra lombarda che ha iniziato bene la sua stagione, costringendo al tie break Scandicci e andando ad espugnare il campo di Perugia. Al momento Conegliano è apparso “ingiocabile” ma non è mai detta ...

VIDEO Simone Biles - l’onore del primo lancio alle World series di baseball : che salto acrobatico prima di iniziare la partita : Simone Biles è sta protagonista durante una gara delle World Series 2019 di baseball, la Finale del campionato MLB tra Washington Nationals e Houston Astros (si tratta del torneo statunitense del batti e corri, il più importanate al mondo). La Reginetta della Polvere di Magnesio, reduce dai trionfali Mondiali di ginnastica artistica in cui ha conquistato ben cinque medaglie d’oro, ha avuto l’onore del primo lancio con la casacca ...

Le serie tv rivelazione premiate agli Emmy Awards 2019 che vale la pena recuperare : Mai come quest’anno, l'ultima edizione degli Emmy Awards, la n.71 della storia dell’Oscar della Tv, ha riservato più di una sorpresa premiando delle vere e proprie serie rivelazione, titoli ed interpreti fuori dal solito - e un po' stantio - circuito dei prevedibili vincitori. Non c’è stato il plebiscito per Game of Thrones, nonostante le 32 candidature e l’addio alla serie terminata quest’anno, anche se la saga fantasy ha portato a casa la ...

La serie Netflix di The Witcher torna a mostrarsi in nuove immagini : Mentre i fan sono in trepidante attesa per il debutto su Netflix della serie TV di The Witcher, ecco arrivare delle nuove splendide immagini da Il Corriere della Sera.Il famoso quotidiano italiano si è recato in esclusiva sul set della serie, e qui ha scattato alcune foto che potete vedere più in basso.E' possibile anche leggere un articolo de Il Corriere della Sera, in cui si parla della serie e dei personaggi legati all'universo creato da ...

Volley femminile - serie A1 : strepitosa rimonta di Novara - Firenze battuta al tie-break. Vasileva e Chirichella decisive : Novara torna alla vittoria dopo il ko di domenica pomeriggio contro Brescia, questa volta il tie-break sorride alle Campionesse d’Europa che hanno sconfitto Firenze per 3-2 (25-27; 23-25; 25-16; 25-18; 15-11) nell’anticipo della decima giornata della Serie A1 di Volley femminile che è andato in scena oggi perché a dicembre le piemontesi saranno impegnate nel Mondiale per Club. Le rosablù hanno così incamerato il secondo successo ...