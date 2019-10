La Pasta di Gragnano | la storia e tre ricette della regina della dieta mediterranea

Fonte : gqitalia

(Di domenica 27 ottobre 2019) Vado dove mi porta la. Cioè ain Campania, a una manciata di chilometri da Napoli. Dove oltre 20 pastifici portano ancora oggi avanti la tradizionale manifattura che ha origine fin dal XVI secolo. Il Consorzio di TuteladiIGP ha messo dunque nero su bianco le regole (e la ricetta) per continuare a produrre paste di altissima qualità, qualsiasi sia il loro formato. Perché innanzitutto quel che conta sono il territorio e la materia prima: l’acqua purafalda acquiferastretta valle ai piedidorsale dei Monti Lattari, il microclima, con i venti e le correnti che dal mare accarezzano il paese e vengono catturate dai pastifici. La semola di grano duro e i processi di essicazione (artigianali e non), la trafilatura in bronzo. Mentre per la formaè concesso sbizzarrirsi quanto si vuole. Anche se i ...

TheFork_it : Ormai l'avete capito, il focus della settimana è la pasta. Allora perché non andarla a gustare nella Città della Pa… - ElBuscadero : @markorusso69 @Ilaria_Le_Mat Ho già l’acquolina pur avendo appena finito di mangiare. Pasta di Gragnano, se no desisti...(cit.) - rositaperoli : @maurosalza Pasta di Gragnano -