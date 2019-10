La Lega e il centrodestra hanno stravinto in Umbria

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con quasi 25 punti di scarto. Lega oltre il 37 - 5 - il Pd al 19 - 8% - M5s sotto il 10 – ORA PER ORA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data al 58,2%. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 35,5%. Per l’attuale senatrice del ...

Elezioni Umbria - trionfa il centrodestra con quasi 30 punti di scarto. Lega oltre il 38 - il Pd al 18% - M5s sotto il 10 – ORA PER ORA : Il centrodestra ha vinto le Elezioni regionali in Umbria. Secondo la prima proiezione di Swg per La7, infatti, Donatella Tesei è la nuova presidente: la candidata sostenuta dalla Lega, da Forza Italia e da Fratelli d’Italia è data tra i 56,6 e i 60,6 punti percentuali. Un vantaggio enorme su Vincenzo Bianconi, l’aspirante presidente sostenuto dall’inedita coalizione civica composta da Pd e M5s, che è invece tra il 33,9 e il ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 - risultati spoglio schede in diretta : centrodestra a valanga. Lega primo partito al 38%. Pd sotto il 20% - M5S sotto il 10 : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Elezioni Regionali Umbria 2019 - risultati spoglio schede in diretta : exit poll Lega e centrodestra nettamente avanti. Tesei in testa 59 a 36 su Bianconi : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : risultati spoglio schede in diretta : exit poll Lega e centrodestra nettamente avanti. Tesei in testa 59 a 36 su Bianconi : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Sondaggi elettorali - la Lega cresce e il centrodestra vola : in calo l’area di governo : La supermedia elaborata da Agi e YouTrend evidenzia come i Sondaggi elettorali delle ultime due settimane abbiano premiato la Lega e tutta la coalizione di centrodestra, con un incremento di consensi che permette di staccare di oltre quattro punti percentuali i partiti che formano l'area di governo.Continua a leggere

Vigilanza Rai - bocciata proposta del centrodestra “per riequilibrare il Tg1”. Protesta la Lega : “Bavaglio della maggioranza” : L’ufficio di presidenza della commissione di Vigilanza Rai ha bocciato la proposta di risoluzione del centrodestra sul “riequilibrio del Tg1”. La richiesta era quella di “procedere all’immediato riequilibrio dell’informazione”, dopo l’intervista del 16 ottobre scorso al premier Giuseppe Conte andata in onda nello speciale Tg1. La maggioranza, però, ha votato per non procedere alla formulazione della risoluzione che, quindi, è ...

Sondaggi - Swg : “Centrodestra cresce ancora dopo la manifestazione a Roma. Lega al 34 e record Fdi all’8 - 4%. In calo Pd e M5s” : Crescono il centrodestra, compresa Forza Italia, e (di poco) Italia viva di Matteo Renzi; calano i partiti al governo, quindi Pd e Movimento 5 stelle. Nella settimana che si è conclusa con la manifestazione di Piazza San Giovanni per la coalizione guidata da Matteo Salvini e con la Leopolda per il nuovo partito dei scissionisti dem, a essere premiati nei Sondaggi sono i partiti protagonisti del weekend scorso. E’ quanto rilevato ...

Lega - Garavaglia : “Voti di Renzi a futuro governo di centrodestra? Non è affidabilissimo - chi si mette con lui ha la garanzia che ‘dura minga’” : “Voti di Italia Viva a un ipotetico governo di centrodestra? Se proprio manca qualche voto, ci si parla”. Risponde così il deputato della Lega Massimo Garavaglia a uno scenario prospettato dalla giornalista Maria Latella, durante la trasmissione “24 Mattino”, su Radio24. E, citando un celebre Carosello interpretato da Ernesto Calindri e da Franco Volpi nel 1957, aggiunge ironicamente: “Però diciamo che Renzi non è ...

Lega : "Voti di IV al centrodestra? Se serve ci si parla. Però Renzi..." : Se dopo le elezioni al centro destra servissero dei voti per formare il governo accettereste quelli di Italia Viva? "Se proprio manca qualche voto ci si parla". Lo afferma Massimo Garavaglia, deputato della Lega ed ex sottosegretario al ministero dell'Economia Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : "Salvini leader del centrodestra - ma Forza Italia è diversa dalla Lega" : Silvio Berlusconi incorona Matteo Salvini quale leader del centrodestra, ma il presidente di Forza Italia ci tiene a ribadire le distanze di valori tra il suo partito e la Lega. Parlando a margine dell’Eurochocolate di Perugia, l’europarlamentare Berlusconi ha dichiarato: "Nel centrodestra il leader è colui il cui partito prende più voti. È evidente che se Salvini è oltre il 30% sia lui il leader, ma noi non siamo la Lega, siamo i ...

Centrodestra - la frecciata di Brunetta : “Non vado a Roma. La Lega ha sempre fallito” : “Sono per un Centrodestra plurale, libere ed europeo. Non possiamo vivere sul consenso del contrasto all’immigrazione clandestina. Gli italiani hanno altri problemi. Io non sarò nella piazza sovranista a Roma”. Renato Brunetta, durante il convegno “Idee Italia” organizzato da Forza Italia a Milano, ha dichiarato di non voler far parte della manifestazione del Centrodestra che si terrà a Roma il prossimo sabato. ...

Calabria - Forza Italia : “Il centrodestra candida Occhiuto”. Lega : “Non lo sosteniamo - meglio persone senza problemi con la giustizia” : Forza Italia annuncia che in Calabria il candidato a presidente della Regione sarà Mario Occhiuto. E il centrodestra si spacca. È avvenuto tutto in poche ore. A dare il via alle polemiche è stato il coordinamento nazionale del partito di Berlusconi, composto da Antonio Tajani, Annamaria Bernini, Mariastella Gelmini e Sestino Giacomini, che ha ufficializzato il nome del sindaco di Cosenza con un comunicato stampa, accogliendo la indicazioni del ...

Sondaggi elettorali - Lega in calo : recuperano Pd e M5s - l’area di governo sorpassa il centrodestra : Il Sondaggio realizzato dall'Istituto Piepoli per Povera Patria evidenzia un calo della Lega e di Italia Viva, a cui corrisponde una crescita di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Il Carroccio rimane comunque primo partito. In generale, cresce l'area di governo. In leggero calo, invece, l'opposizione di centrodestra.Continua a leggere