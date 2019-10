La follia del marocchino | tampona auto polizia e si getta nell' Adda

Antonio Socci : "La battaglia della vita. Salvare il ceto medio dalla follia comunista" : La cronaca di queste ore propone tre notizie: la stangata fiscale del governo (da qualcuno definita "tasse e manette"), la manifestazione del centrodestra a Roma ("Orgoglio italiano: una Patria da amare e difendere") e la Leopolda di Matteo Renzi a Firenze che ha a tema Matteo Renzi. Il protagonista

Giulia strangolata e uccisa - su Whatsapp la follia del marito. «Non truccarti - fatti brutta oppure...» : Aveva detto di amarla, ma quel che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari non aveva nulla a che fare con l'amore: era solo ossessione, gelosia e folle sentimento di...

Giulia strangolata - nelle chat Whatsapp la follia del marito. «Non truccarti - fatti brutta o ti uccido» : Aveva detto di amarla, ma quel che Roberto Lo Coco provava per la moglie Giulia Lazzari, non aveva nulla a che fare con l'amore: era solo ossessione, gelosia e folle sentimento di possesso....

Paolo Becchi contro la follia di Grillo : "L'ultima dell'Elevato di sto' caz***". A chi vuole togliere il voto : "togliere il voto agli anziani". Provocazione o svolta inquietante? Per Paolo Becchi, il post pubblicato da Beppe Grillo è solo "l'ultima dell'Elevata di sto' cazz***". Dalle parti del guru dev'essere successo qualcosa di grave, a giudicare dalla clamorosa svolta ferragostana che ha dato il via libe

Scontro su Quota 100 - Italia viva di Renzi : «Stop totale - mancano le risorse» No della ministra Catalfo. E Salvini : follia : Marattin (Italia viva): «Si tratta della politica più ingiusta degli ultimi 25 anni, rendiamo strutturale l’Ape social». La ministra del lavoro Catalfo: «Quota 100 non si tocca»

Domeniche Bestiali – All’improvviso la follia : la bandierina dell’assistente arbitrale diventa “bastone per colpire e spada per trafiggere” : C’è un vincitore assoluto in questo appuntamento con Domeniche Bestiali: qualcuno che col suo comportamento ha veramente interpretato alla lettera il nome di questa rubrica, fin troppo forse. Nessuna anticipazione: basteranno le parole del Giudice Sportivo per spiegare. Rimanderemo altre squalifiche, peripezie degli arbitri e racconti dei giudici sportivi alle prossime rubriche e il resto, dagli striscioni dei tifosi che si autodenunciano ...

Gli spari dentro la questura. Il video della follia del killer di Trieste : La questura di Trieste ha diffuso un filmato in cui si vede Alejandro Augusto Stephan Meran negli attimi subito successivi al duplice omicidio di Matteo Demenego 31 anni, originario di Velletri (Roma) e Pierluigi Rotta 34enne di Pozzuoli (Napoli) uccisi con nove pallottole, venerdì scorso. Un video cruento che lascia sgomenti. Nel filmato il 29enne dominicano si vede che esce prima da una stanza, impugna la pistola nella mano destra. Apre la ...

Orticaria cronica severa - niente rimborso del farmaco Xolair dopo 12 mesi di cura. Presidente allergologi : “Una follia” : Un incubo che sembra non finire mai. È quello che vivono i circa centomila italiani affetti da Orticaria cronica severa (che non rispondono più agli antistaminici) che non possono accedere alla cura con il farmaco Xolair (Omalizumab è il principio attivo) oltre il secondo ciclo di trattamento. Nonostante i benefici. Nonostante l’assenza di controindicazioni. L’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, nella determina del 2015, con cui Omalizumab già ...

Trieste - furia del killer conto 8 agenti E scricchiola l'alibi della follia : Alejandro Augusto Meran ha ucciso due poliziotti, ma poteva ammazzarne almeno altri otto. Secondo la ricostruzione dei fatti da parte degli inquirenti, a Trieste venerdì pomeriggio c'è stata una vera e propria tempesta di fuoco. Il decreto di fermo dell'uomo parla chiaro: "Ha tentato l’omicidio di almeno altri otto agenti, di cui tre addetti alla vigilanza, quattro in forza alla squadra mobile nonché uno intervenuto in ausilio dopo aver udito ...

Non era in cura per problemi. È giallo sulla follia del killer : Il fratello lo ha denunciato: "Alejandro ha disturbi psichici". Ma la questura smentisce. E lui non risponde ai magistrati. "Ha problemi psichici". Fin da subito è stata questa la "giustificazione" dietro il gesto di Alejandro Augusto Meran, il domenicano che ieri ha sparato a Pierluigi Rotta e Matteo Demenego negli uffici della questura di Trieste. A suggerirla è stata il fratello, Carlysle Stephan Meran. E sarebbe stato proprio il 32enne a ...

Fare attività fisica prima del lavoro : follia o toccasana? : Esercizi calisteniciNuotoYogaSurfRunningDagli amanti della corsetta ai fanatici della sala pesi: l’attività fisica è ormai per molti un tratto irrinunciabile del proprio stile di vita. E per fortuna, aggiungeremmo. Quasi tutti gli studi scientifici sul benessere, infatti, ribadiscono che lo sport fa bene al corpo e alla mente. Un toccasana, insomma, soprattutto quando va a braccetto con un’alimentazione senza eccessi. Secondo l’ISTAT, nel ...

Un Joker tra follia e dolore : violenta la vendetta del misero - : Stefano Giani ?Url redirect: http://blog.ilgiornale.it/giani/2019/10/03/un-Joker-tra-follia-e-dolore-violenta-la-vendetta-del-misero/Joker tra follia e dolore:la vendetta del misero

L’uomo del giorno - Omar Sivori : il talento infinito e la follia del “Cabezon” - l’addio al calcio in diretta tv : Il 2 ottobre del 1935 nasceva a San Nicolas, vicino Buenos Aires, uno dei calciatori più forti della storia: Omar Sivori. Componeva il trio degli “Angeli dalla faccia sporca” nella nazionale argentina, insieme ad Angelillo e Maschio. Si divertiva ad irridere gli avversari a suon di dribbling e tunnel. La Juventus per assicurarselo versò nelle casse del River Plate 10 milioni di pesetas. Nella stagione 1957-58 i bianconeri ...

Reddito di cittadinanza alla brigatista La follia della legge che contraddice il codice penale : L’articolo 28 cp vieta gli assegni pubblici a chi è stato interdetto dai pubblici uffici. Ma Tridico (Inps) spiega: il sussidio va anche a chi è stato condannato più di dieci anni fa