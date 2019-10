La dieta alcalina non serve a combattere il cancro | è solo sfruttamento commerciale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 ottobre 2019) Laè un cavallo di battaglia molto propagandato sul web peril. Ma un cavallo alquanto bolso… L’assunto è piuttosto semplice: l’alimentazione moderna è ricca di alimenti acidificanti, come il cibo spazzatura, le proteine animali e i grassi di cattiva qualità. Questo squilibrio, associato all’inattività che contraddistingue l’individuo medio, comporta un’acidificazione dell’organismo. E visto che il tumore prospera in ambiente acido, per sconfiggerlo bisogna “affamarlo” togliendo tutti i cibi acidi e consumandoquelli alcalini. Fosse così semplice! “L’acidità può contribuire allo sviluppo del tumore”, spiega il professor Francesco Schittulli, senologo, chirurgo oncologo e presidente Lilt nazionale. “Ma non basta per farlo emergere”. Questa malattia è infatti multifattoriale e sarebbe davvero impossibile affrontarla da una sola angolazione. Tra ...

