Fonte : agi

(Di domenica 27 ottobre 2019) Come in una celebre scena di 'Ritorno al futuro', la foto di famiglia scattata a Narni potrebbe sbiadire fino a veder scomparire i volti di Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza. La vittoria inè il sogno coltivato, una sconfitta con onore l'obiettivo alla portata. Ma il 'cappotto' potrebbe rappresentare la fine dellaappena nata. E non solo per Luigi Di Maio. Nel Movimento 5 Stelle anche chi è a favore di un'alleanza stabile con il Partito Democratico - e non è una componente residuale - ammette che "sarebbe difficile andare avanti con l'esperimento" se i numeri indovessero essere impietosi. Tra gli sponsor dell'alleanza c'è Roberta Lombardi per la quale "non si torna indietro" rispetto alla foto di Narni, anche perché quell'alleanza ha ricevuto l'imprimatur della base: su Rousseau, sottolinea Lombardi in una intervista, si sono ...

Giorgiolaporta : A #Narni il #Governo fa #campagnaelettorale per un candidato e #Conte ci mette la faccia. Se quel candidato venisse… - fisco24_info : La coalizione giallorossa sopravviverà al voto in Umbria?: Come in una celebre scena di 'Ritorno al futuro', la fot… - Agenzia_Italia : La coalizione #giallorossa sopravviverà al voto in Umbria? #ElezioniRegionaliUmbria -