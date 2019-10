La coalizione giallorossa affonda in Umbria Centrodestra in vantaggio di 20 punti

La coalizione giallorossa sopravviverà al voto in Umbria? : Come in una celebre scena di 'Ritorno al futuro', la foto di famiglia scattata a Narni potrebbe sbiadire fino a veder scomparire i volti di Conte, Di Maio, Zingaretti e Speranza. La vittoria in Umbria è il sogno coltivato, una sconfitta con onore l'obiettivo alla portata. Ma il 'cappotto' potrebbe rappresentare la fine della coalizione appena nata. E non solo per Luigi Di Maio. Nel Movimento 5 Stelle anche chi è a favore di ...