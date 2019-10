Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Le parole dial termine di Spall-1-1, da Tv Luna. «Ci aspettavamo di più, volevamo tornare da Ferrara con i tre punti. Peccato per il gol subito,gol. Se non prendiamo gol, possiamo vincere più facilmente. Poi loro simessi tutti dietro,essere più bravi a gestire le partite». «Siamo tutti motivati. C’è rabbia nello spogliatoio perché abbiamo perso due punti. Sappiamo che abbiamo sbagliato,ripartire dal secondo tempo di oggi, quando abbiamo premuto la Spal nella propria area, abbiamo avuto occasioni. Peccato non il gol». «Cidue? Nond’accordo, sappiamo che il campionato è molto difficile. Abbiamo visto che anche Juve e Inter hanno perso punti, la Champions toglie energie. Siamo una grande squadra,giocare di più con la testa. Contro queste squadre non basta il talento, ...

napolista : Koulibaly: «Dobbiamo pensare a prendere meno gol, non è vero che ci sono due Napoli» A Tv Luna: «Siamo una grande… - SiamoPartenopei : Koulibaly in mixed zone: 'Dobbiamo migliorare in difesa, la Champions porta via energie. Atalanta? Non molliamo, vo… - SiamoPartenopei : Koulibaly: 'E' mancato il 2-1, ma dobbiamo prendere meno gol! Campionato duro, l'abbiamo visto ieri' -