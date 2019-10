Juventus | verso il Genoa | problemi fisici per Pjanic | Ramsey e Douglas Costa

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019)è la sfida utile per ripartire, tornare alla vittoria e continuare a mantenere la vetta in serie A. I bianconeri, reduci dal non brillante 1-1 contro il Lecce, sperano nel fattore Stadium per ritrovare i tre punti. Sarri deve però valutare con attenzione almeno tre situazioni.hanno, per loro saranno decisivi i prossimi giorni alla Continassa. Nessun guaio grosso invece per Gonzalo Higuain. L’attaccante durante il match del Via del Mare ha riportato una ferita alla testa. Il taglio è stato suturato con dei punti, ma nessun altro problema è stato riscontrato, così tornerà subito a disposizione dei Campioni d’Italia. Sicure, ovviamente, le assenze di Pjaca e Chiellini, i due lungodegenti continuano i propri programmi di riabilitazione ma non torneranno in campo prima dell’anno prossimo.: centrocampo da inventare, ...

juventusfc : Verso Lecce. Squadra al lavoro oggi al #JTC: domani partenza per il Salento, e consueta conferenza stampa di Mister… - Faccioli85 : RT @enzomarangio: Ma come fate ad essere così in malafede e palesemente accecati dall’odio verso la #Juventus da non rendervi conto del per… - 71_stefania : RT @enzomarangio: Ma come fate ad essere così in malafede e palesemente accecati dall’odio verso la #Juventus da non rendervi conto del per… -