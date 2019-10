Juventus | gli esami a Higuain hanno dato esito negativo | lunedì accertamenti per Pjanic

LIVE Juventus-Fiorentina 0-0 calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : tutto pronto a Cesena - inizia la battaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 12:31 Ricordiamo che in caso di parità, dopo i novanta minuti regolamentari, si andrebbe ai supplementari ed, eventualmente, ai calci di rigore. 12:28 Le squadre stanno facendo il proprio ingresso in campo, foto di rito, sorteggio e si parte! 12:25 Ultimi minuti di riscaldamento a ...

Juventus - Dybala : 'Più cattiveria è quello che ci servirà per raggiungere gli obiettivi' : Questo pomeriggio la Juventus non è riuscita ad andare oltre all'1-1 contro il Lecce. I bianconeri hanno giocato un buon match, ma hanno saputo concretizzare in zona gol. Proprio la poco cattiveria è il problema che probabilmente ha impedito alla Juventus di vincere. Paulo Dybala, con un post su Instagram, ha messo in evidenza proprio questo aspetto: "Più cattiveria è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi". I bianconeri dovranno ...

Juventus – Niente trasporto in ospedale per Higuain : gli aggiornamenti sulle condizioni dell’argentino : Punti di sutura in infermeria per Higuain: non è stato necessario il trasporto in ospedale Niente ospedale per Higuain: arrivano buone notizie dopo lo scontro terribile col portiere del Lecce Gabriel. Soccorso in campo, l’argentino ha continuato a giocare nell’anticipo di oggi della nona giornata di Serie A, per poi accusare dei capogiri a fine match. Se in un primo momento, secondo alcune voci, Higuain era in viaggio verso ...

Lecce-Juventus 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : de Ligt ha sbagliato sport [FOTO] : Lecce-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il secondo match valido per la 9^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Lecce e Juventus, partita sorprendente per la squadra di Liverani, qualche problema di troppo invece per gli uomini di Maurizio Sarri complice anche l’assenza di Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato per la sfida. Il migliore in campo è stato sicuramente Paulo Dybala, ...

Lecce-Juventus - gli highlights del match – VIDEO : Lecce-Juventus, gli highlights del match – VIDEO highlights Lecce Juventus| E’ terminato il match tra Lecce e Juventus, match valevole per la 9a giornata di Serie A. Ecco come è andata a finire. Gli highlights di Lecce-Juventus L'articolo Lecce-Juventus, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

Mbappè Juventus - nuovo colpo alla CR7 : sogno possibile - i dettagli! : Mbappè Juventus – La Juventus è ormai proiettata tra le più grandi realtà del calcio europeo. L’arrivo di Ronaldo in bianconero ha segnato un nuovo inizio, adesso i bianconeri sono mete d’arrivo per grandi talenti e non solo un’ottima squadra di passaggio (come è stato in passato). Agnelli proprio ieri ha parlato dell’aumento di capitale, aumento che porterebbe ancora più in alto il nome “Juventus” in ...

Lecce - contro la Juventus con la maglia ‘Smiling warrior’ : il significato : Si avvicina sempre di più la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno fondamentale per gli obiettivi delle squadre, in particolar modo non ha intenzione di fermarsi la Juventus che affronta in trasferta il Lecce. Nel frattempo in occasione della partita i calciatori e il tecnico Liverani indosseranno le magliette con il simbolo ‘Smiling warrior’ che sono state fatte realizzare agli amici di Giovanni Custodero, un ragazzo ...

Juventus - dopo l'accordo con Jeep il valore della maglia sale a quasi 100 milioni : Ieri, in casa Juventus si è tenuta l'assemblea degli azionisti che ha dato il suo assenso all'aumento di capitale da 300 milioni. Andrea Agnelli nel corso dell'assemblea ha anche sottolineato che punta ad aumentare sempre di più il valore del club a livello mondiale. La crescita della Juve si vede anche in termini di sponsor. Infatti, sempre nella giornata di ieri, il club bianconero e la Jeep hanno comunicato un aumento di 25 milioni annui ...

Lecce-Juventus - Sarri : “Ecco quando riposerà CR7. Questa la verità su ko Douglas Costa e De Sciglio” : LECCE JUVENTUS Sarri CONFERENZA STAMPA- Maurizio Sarri, intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida tra Lecce-Juventus, ha colto l’occasione per sottolineare alcuni aspetti fondamentali in vista del match di domani. Il tecnico ha così affermato: “In questo momento non è che siamo tantissimo. Nell’ultima convocazione eravamo 19 e tre portieri. Qualcosa cambieremo in base a come sono usciti i giocatori ...

Erling Haaland - il norvegese che fa meglio di Messi : è già partita l'asta - la Juventus c'è : «Il duello con Koulibaly è stato bello, ho i segni sulla pelle che ne dimostrano la durezza». Parole di Erling Haaland, proferite non in modo polemico, ma quasi eccitato. La doppietta ha fatto tremare il Napoli, ma soprattutto ha condotto il 19enne norvegese nella storia della Champions League: è il

Juventus - Agnelli scatenato durante l’assemblea degli azionisti : la crescita del club - il contributo di Allegri e le ultime vicende : Si è svolta l’assemblea degli azionisti in casa Juventus, è un momento importante per il club bianconero che punta a migliorarsi non solo dal punto di vista sportivo ma anche economico. “Allegri ha dato un contributo determinante nella crescita della Juventus”, ha detto il presidente del club bianconero Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti, in numero uno del club ha rivolto anche un ringraziamento a ...

Il marchio ‘Jeep’ fa (più) ricca la Juventus - aumenta il valore della sponsorizzazione : i dettagli dell’accordo : Il club bianconero ha pubblicato questa mattina un comunicato in cui rende noto l’aumento del valore della sponsorizzazione del marchio ‘Jeep’ La Juventus e FCA Italy hanno raggiunto un accordo per aumentare di 25 milioni di euro il valore della sponsorizzazione ‘Jeep‘ per le prossime due stagioni, raggiungendo anticipatamente un’intesa comunicata nella mattinata di oggi. Foto Francesca Soli ...

Juventus-Lokomotiv Mosca 2-1 - le pagelle : rinascita Dybala - Bentancur sugli scudi : pagelle JUVENTUS LOKOMOTIV Mosca- La Juve ribalta il Lokomotiv Mosca e vola in testa alla classifica del girone insieme all’Atletico Madrid. Decide una super doppietta di Paulo Dybala, abile a ribaltare la compagine russa con un “sinistro magico”. L’attaccante argentino ha fornito una prestazione da urlo, così come Bentancur. L’ex Boca ha riscontrato diverse difficoltà nel ruolo di trequartista, ma una volta ...