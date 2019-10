Juventus | Dybala accusato di simulazione | l’argentino risponde infastidito

Calciomercato Juventus - Simeone sarebbe pronto ad investire su Dybala a gennaio : La Juventus vista in questa settimana ha evidenziato difficoltà soprattutto dal punto di vista della velocità di gioco, con tante occasioni create ma poca concretezza nel settore avanzato. Di certo, hanno contribuito molto le partite ravvicinate, a tal punto che Sarri si è visto costretto a fare un po' di turnover. Contro la Lokomotiv e il Lecce ha brillato però il talento di Paulo Dybala, che sembra essere ritornato ad esprimersi ai massimi ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Juventus 1-1. Botta e risposta dal dischetto tra Dybala e Mancosu : L’anticipo odierno delle ore 15.00 della nona giornata della Serie A di Calcio vede il pareggio per 1-1 della Juventus a Lecce: entrambi i gol arrivano su rigore. Vantaggio bianconero con Dybala al 50′, pari al 56′ di Mancosu. La Juventus sale a 23 in classifica e l’Inter oggi potrebbe riprendersi la vetta solitaria della graduatoria. Nel primo tempo bene la Juventus, che passerebbe anche in vantaggio al 15′ con ...

LIVE Lecce-Juventus 1-1 - Serie A calcio in DIRETTA : Mancosu risponde a Dybala! Finale da vivere : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77′ Dybala!!!! CHE TIRO A GIRO! Il #10 si accentra e sfiora l’incrocio. 76′ BONUCCI! Spiovente da sinistra su cui si avventa il viterbese ma tira alto. 75′ Esce fuori dal campo Mancosu accompagnato da Bentancur. 74′ Cartellino giallo anche per Maurizio Sarri che protesta per perdita di tempo. 73′ Ammonito Mancosu, che ha i crampi, per fallo su ...

LIVE Lecce-Juventus 0-1 - Serie A calcio in DIRETTA : il Var concede un rigore a Madama e Dybala non sbaglia! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 51′ rigore perfetto di Dybala ma il tutto è nato da un contrasto tra Pjanic e Petriccione: contatto che resta dubbio per posizione ed entità. 50′ PAULO Dybala! rigore PERFETTO! 1-0 JUVENTUS! 49′ rigore PER LA JUVENTUS! Dybala DAL DISCHETTO! 49′ VAR IN AZIONE! Il fallo di Petriccione potrebbe essere rivalutato come calcio di rigore. 48′ Fallo su Pjanic a limite ...

Mercato Juventus - bomba dalla Spagna : assalto a Dybala a gennaio! : Mercato Juventus – Novità importante per quanto riguarda la Joya. Paulo Dybala per ripartire: Diego Simeone ha da tempo messo gli occhi sulla Joya e l’Atletico vorrebbe accontentarlo già a gennaio. Secondo quanto si legge su ‘fichajes.net’, la dirigenza dei Colchoneros avrebbero deciso di far spazio nel prossimo Mercato per un grande colpo a gennaio. Correa è il principale indiziato a lasciare Madrid, ma oltre a lui ...

Lecce-Juventus : fra i bianconeri non c'è Ronaldo - spazio a Higuain-Dybala : Nel prossimo turno di serie A una delle partite più attese è Lecce-Juventus. Le due formazioni sono pronte a sfidarsi per prendersi i tre punti e se da un lato l'undici di Sarri ha una qualità maggiore rispetto salentini va comunque evidenziato l'ottimo cammino fatto fin qui dalla squadra di Liverani. Il Lecce è una neopromossa che se la gioca sempre a viso aperto e lo conferma anche il pareggio strappato a San Siro contro il Milan nell'ultimo ...

Juventus – Sarri - l’exploit di Dybala ed il turnover : “Cristiano Ronaldo? Avrà bisogno di qualche turno di riposo” : Maurizio Sarri verso la sfida di domani contro il Lecce: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della nona giornata di Serie A Parte questa sera, col primo anticipo tra Verona e Sassuolo, la nona giornata del campionato italiano di Serie A. Domani sarà il turno della Juventus, che alle 15 sfiderà il Lecce in trasferta. Alla vigilia del match, Maurizio Sarri ha raccontato le sue sensazioni in conferenza stampa: “qualcosa ...