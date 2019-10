Italia bocciata in ricerca | non speso il 30% dei fondi

Sondaggi elettorali Gpf : Lega in calo al 29 - 1% - Italia Viva bocciata dagli Italiani : Sondaggi elettorali Gpf: Lega in calo al 29,1%, Italia Viva bocciata dagli Italiani Non è affatto tenero il giudizio che la maggioranza degli Italiani riserva ad Italia Viva. In un Sondaggio Gpf Inspiring Research per La Notizia realizzato tra il 23 e il 27 settembre, il 44,2% definisce il nuovo partito come un’operazione vetrina per dare visibilità a Renzi. Per il 39,1% si tratta di una mera manovra di Palazzo. Minoritarie le ...