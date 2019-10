Irene | ex di U&D | rompe il silenzio sull' addio con Mastroianni | ' Amati'

U&D - Luigi e Irene : la rottura dovuta a differenze caratteriali : La storia tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano, che si sono conosciuti a Uomini e Donne, ha fatto sognare tantissimi fan, anche se in pochi credevano nel loro amore. I due si sono ufficialmente lasciati e a dare l'annuncio è stato proprio l'ex tronista. In molti aspettavano questa conferma perché tramite i social i segni della crisi erano piuttosto evidenti. La stessa Irene nelle sue storie aveva parlato di questa situazione difficile, ...

Irene Capuano - ex di U&D - conferma i problemi con il fidanzato e sbotta : 'C'è un limite' : Le voci di crisi per Irene Capuano e Luigi Mastroianni rimbalzano da settimane tra i fan di Uomini e donne, curiosi di scoprire se il loro amore sia arrivato al capolinea (come accaduto di recente per Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez). I due, infatti, hanno smesso di commentare i reciproci post su Instagram e non appaiono insieme sul web da tempo ormai. L'ex tronista ha trascorso un lungo periodo in Brasile, insieme ad alcuni amici, mentre lei si ...