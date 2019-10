“Io e te” Elena Santarelli | la foto con il figlio Giacomo è un colpo al cuore

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Gli haters mi hanno giudicato con facilità, hanno pensato che fosse tutta una passeggiata”., la settimana scorsa a Domenica In, ha ripercorso ”l’inferno” vissuto durante la malattia del. La showgirl ha raccontato la sua esperienza nel libro ‘Una mamma lo sa’. Il ricavato andrà all’associazione Heal, che sostiene la ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica.“Ho accompagnato mioin sala operatoria, non sapevo se lo avrei mai visto. Miomi ha chiesto se corresse il rischio di morire. Gli ho detto ‘no, ma che dici? L’intervento è una cavolata’. L’operazione è durata 14 ore. E lui, più in là, mi ha detto che aveva percepito la mia paura”, racconta in studio: “Miosta recuperando energie, forze, chili”. “Ricordo la telefonata della dottoressa, ero in auto: ‘è guarito, non c’è più niente’. In quel momento non sono ...

