Fonte : ilnapolista

(Di domenica 27 ottobre 2019) Nel post partita di Spal-Napoli ai microfoni di dazn ha parlato Lorenzo. “Era unaun po’perché volevamo fare risultato a tutti i costi. Dobbiamo continuare a lavorare. Mercoledì ci aspetta una partita”. Siete stati sfortunati? “. Potevamo fare gol ma non ciriusciti. La cosa più, però, è chestati uniti fino alla fine. Nonriusciti a vincere e ci dispiace” Sul ruolo in campo “Mi metto a disposizione della squadra. In qualsiasi ruolo cerco di dare il 200% e di mettermi a disposizione dei compagni” Sulla prossima partita contro l’Atalanta “Sappiamo che affrontiamo una buona squadra, che sta facendo bene sia in campionato che in Champions. Dobbiamo preparare la partita nel miglior modo possibile per fare risultato a tutti i ...

sportface2016 : #SpalNapoli, il rammarico di #Insigne: 'Era una grossa opportunità, siamo dispiaciuti' - PeppeSSCHD : #Insigne a #Dazn: 'Era una grossa opportunità. Siamo un po' dispiaciuti perché volevamo far risultato a tutti i cos… - napolista : Insigne: “Era una grossa opportunità, siamo dispiaciuti. E’ importante che siamo restati uniti fino alla fine” Il c… -