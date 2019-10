Inghilterra-Sudafrica | Finale Mondiali rugby 2019 | data | programma | orario e tv

Fonte : oasport

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il dado è tratto! Sabato 2 novembre, alle ore 10.00 italiane, si disputerà la finalissima della Coppa del Mondo di, delineata al termine delle semifinali. Ad assegnare il titolo iridato sarà la sfida tra, che si giocherà all’International Stadium di Yokohama. Worlde Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale di tutti i match della seconda fase.Finalissima Sabato 2 novembre ore 10.00(International Stadium Yokohama) Diretta tv su Raidue Diretta streaming su RaiPlay Diretta live testuale su OA ...

