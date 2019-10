Incidente nel tratto fra la barriera di Monza e Sesto San Giovanni | si cerca il camion

VIDEO Valtteri Bottas - Incidente nelle qualifiche del GP del Messico : schianto contro il muro all’ultima curva : Valtteri Bottas è andato a sbattere contro il muro in occasione delle qualifiche del GP del Messico 2019, il finlandese stava percorrendo il suo giro veloce nel corso del Q3 ma ha commesso un grave errore all’ultima curva e si è reso protagonista di un brutto incidente al volante della sua Mercedes. Questo schianto ha fatto esporre le bandiere gialle ai commissari tanto che i piloti hanno dovuto alzare il piede nel finale dei rispetti ...

Secondo l’indagine indonesiana sul Boeing 737 Max precipitato a Giacarta - sia Boeing che la compagnia aerea Lion Air hanno avuto delle responsabilità nell’Incidente : Venerdì in Indonesia sono state diffuse le conclusioni dell’indagine sull’incidente del Boeing 737 Max della compagnia aerea Lion Air precipitato il 29 ottobre 2018 in mare poco dopo il decollo da Giacarta: fu il primo dei due grossi incidenti in cui precipitò

Incidente di caccia nell'aquilano - 72enne impallinato da compagno di battuta : L'Aquila - Un Incidente durante una battuta di caccia si è verificato nell'aquilano, un 72enne stato impallinato dal compagno, un 45nne che era a caccia con lui. Da una prima ricostruzione il 72enne era nella stessa traiettoria di una lepre, contro la quale stava sparando l'altro cacciatore, e il colpo partito ha colpito l'anziano alle gambe e al basso ventre. Il ferito è prontamente trasportato presso ...

Palermo - tragico Incidente nella notte : 2 ragazzi morti e 3 feriti - arrestato il guidatore : Si è chiuso con un tragico incidente che ha causato due morti e tre gravissimi feriti e, quindi, con l’arresto del giovane guidatore, il sabato sera di 5 ragazzi siciliani di Belmonte Mezzagno (Pa). Avevano trascorso una serata in centro a Palermo e, alle prime ore del mattino, hanno imboccato la strada provinciale 38 che collega il loro paese al capoluogo siciliano. Alle 4 l’auto sulla quale si trovavano, una Bmw 2000, è finita contro un ...

In Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti nell’Incidente di un pullman vicino alla città di Medina : Mercoledì in Arabia Saudita 35 turisti stranieri sono morti a causa dello scontro tra un pullman e un camion vicino a Medina, una delle città sacre per i musulmani, nell’ovest del paese. La notizia è stata data dall’agenzia di stampa

Incidente a Portogruaro - auto contro albero nel cuore della notte : Stefano muore a 39 anni : Drammatico Incidente nella notte a Portogruaro in via Fausta lungo la SP 42: un uomo di 39 anni, Stefano Vignotto, residente a Latisana, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un platano. L'impatto è stato talmente violento da ridurre la vettura ad un cumulo di lamiere. Forse a causare l'uscita di strada è stata l'alta velocità unità alla pioggia e al vento.Continua a leggere

Incidente sull’A4 nel Veronese : un morto e 3 feriti - traffico in tilt : Un uomo è morto e altre tre persone sono rimaste ferite in un Incidente avvenuto sull’autostrada A4 Venezia-Milano. Coinvolti nello schianto dei mezzi pesanti. L’Incidente si è verificato sulla carreggiata Ovest, in direzione Milano, poco dopo l’uscita di Sommacampagna (Verona). Segnalati diversi chilometri di coda.Continua a leggere

Salerno - trafugata nel cimitero di Agropoli la salma di un giovane deceduto in un Incidente : È giallo ad Agropoli, nel Salernitano, dove alcuni ignoti hanno fatto irruzione nella notte nel cimitero cittadino, forzando il cancello di ferro, e hanno portato via una salma. Dopo aver spaccato la lapide hanno estratto il corpo di un giovane 19enne morto diversi anni fa in un incidente stradale a Capaccio e lo hanno rubato. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri di Agropoli, che sono stati avvisati dai custodi del cimitero, i quali in ...

Nella notte tra sabato e domenica quattro persone sono morte in un Incidente stradale in provincia di Catania : Nella notte tra sabato e domenica c’è stato un incidente stradale in provincia di Catania in cui sono morte quattro persone. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 5 di mattina un’auto su cui viaggiavano cinque persone di ritorno da una

Tragico Incidente nella notte : muoiono quattro ragazzi : Valentina Dardari incidente mortale sulla Statale 121. La vettura si è schiantata contro lo spartitraffico. Tutti morti sul colpo. Il conducente ha solo una caviglia fratturata Tragico impatto mortale quello che questa notte ha spezzato la vita di quattro giovani, di età compresa tra i 15 e i 28 anni. Il conducente è invece ricoverato in ospedale con una caviglie fratturata. Per motivi ancora da chiarire l’auto, una Seat Leon guidata ...

Brindisi - Incidente nel rione Perrino : auto travolta da treno - paura per quattro donne : paura nel pomeriggio per un incidente a Brindisi: un’auto è stata travolta da un treno sull'attraversamento ferroviario nella zona industriale della città, nel rione Perrino. Fortunatamente in salvo le quattro donne che viaggiavano a bordo del veicolo. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e un’ambulanza.Continua a leggere

Ciclismo - “Avversari in corsa - fuori tutti amici” : il ricordo di Giovanni Iannelli. Ci ha lasciato a 22 anni - Incidente in corsa : Difficile trovare le parole quando si piange la scomparsa di un amico, un compagno di squadra, o anche solo di un avversario di gara. Ma soprattutto difficile pensare che una corsa, dove al suo interno viaggiano ambizioni, speranze e si mette in campo tutta la passione per il proprio sport, possa spezzare la quotidianità dei vent’anni. La notizia della morte di Giovanni Iannelli ha scosso tutto il mondo del Ciclismo. La dimostrazione che ...

Ciclismo : Incidente mortale a Iannelli al Circuito Molinese - Maas investito al Lombardia : È stato un fine settimana terribile quello che ha vissuto il Ciclismo. Il fitto calendario di corse giovanili italiane è stato funestato da due gravissimi incidenti. Sabato 5 ottobre il 22enne Giovanni Iannelli è rimasto coinvolto in una tragica caduta al Circuito Molinese, una gara per under 23 a Molino dei Torti, in provincia di Alessandria. La corsa si è decisa allo sprint, dove il ragazzo toscano è caduto finendo contro un pilastro di ...