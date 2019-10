In San Pietro Messa conclusiva Sinodo

Papa Francesco, nella basilica di Sancelebra ladeldei vescovi per l'Amazzonia in cui mette in guardia dalla "religione dell'io", di chi "si ritiene migliore degli altri", che mette le distanze e alza i muri per aumentarle, "dimentica il prossimo", che sono "scarti", "che elogia se stesso". Una religione "ipocrita con i suoi riti e le sue 'preghiere', dimentica del veo culto a Dio, che passa sempre attraverso l'amore del prossimo".(Di domenica 27 ottobre 2019)