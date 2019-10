Il triangolo musical-amoroso fra Justin Bieber | Hailey Baldwin e Selena Gomez

Fonte : vanityfair

(Di domenica 27 ottobre 2019) Le nuove foto del matrimonio diLe nuove foto del matrimonio diLe nuove foto del matrimonio diLe nuove foto del matrimonio diTaylor Swift ha detto che Lose you to love me è la canzone più bella mai pubblicata dala pensa in modo diametralmente opposto almeno a giudicare dalle sue Stories di Instagram. Sono solo le prime reazioni alla ballata della cantante americana su un amore ormai finito ma che continua a fare male. Non ci voleva un genio per capire a chi erano rivolti quei versi: a, ovviamente. La popstar è uno storico ex dellae si è appena sposato con. «Ti ci sono voluti solo due mesi per mettermi da parte, come se fosse una cosa facile» canta lei e ogni riferimento a cose e persone realmente esistite sono tutti voluti. Se ne è ...