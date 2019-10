Il Segreto anticipazioni | Francisca ordina a Lola di corteggiare Prudencio

Anticipazioni Il Segreto : Maria non potrà camminare - Adela muore in un incidente : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Il Segreto che continua ad essere uno dei grandi successi della programmazione di Canale 5. Gli spoiler sulla soap rivelano che si assisterà alla messa in onda di nuove puntate che si preannunciano decisamente ricche di colpi di scena e che avranno come protagonista la bella Maria, la quale dopo la terribile esplosione che c'è stata in ...

Il Segreto anticipazioni 28 ottobre 2019 : Severo mostra a Carmelo le prove che inchiodano Francisca : Severo ha trovato le prove del coinvolgimento della Montenegro nel suo tracollo finanziario, ed è deciso a mostrarle a tutti, partendo dal fidato Carmelo.

IL Segreto - anticipazioni serale del 27 e pomeridiano del 28 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di domenica 27 (serale su Rete 4) e lunedì 28 ottobre 2019: Severo se la prende con Donna Francisca e la accusa di averlo rovinato, provocando il crollo del prezzo del riso. Antolina, che è stata lasciata da Isaac, paga Rufina affinché picchi Elsa. Quest’ultima, dopo il fattaccio, viene medicata e portata in infermeria dal dottor Zabaleta. Severo fa vedere a Carmelo il magazzino in cui la Montenegro ha ...

Beautiful Anticipazioni 28 ottobre 2019 : Liam tradisce la fiducia si Steffy - rivelando il loro Segreto : Steffy contava sulla riservatezza di Liam e mai si sarebbe immaginata che il ragazzo l'avrebbe tradita rivelando a Hope la verità sul conto di sua madre Taylor.

Il Segreto - anticipazioni : Isaac minaccia Antolina : Isaac e Antolina - Il Segreto Il soggiorno in carcere di Elsa Laguna (Alejandra Meco) causerà una nuova discussione tra Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) ed Antolina Ramos (Maria Lima) nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana; certo che sia stata la moglie ad ordinare ad una detenuta di picchiare Elsa, il falegname affronterà infatti Antolina e le ordinerà di ritirare la denuncia per adulterio contro la sua amata, promettendole che ...

Il Segreto anticipazioni fino al 3 novembre : il Santacruz fa costruire una bomba : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda nella prossima settimana dal 28 ottobre al 3 novembre si preannunciano al cardiopalma. Scoperte rattristanti, proposta di matrimonio inaspettata e discussioni animate, saranno queste le tematiche più interessanti che vedremo nei prossimi giorni su Canale 5. Elsa finirà in infermeria dove apprenderà di essere gravemente malata. Fernando chiederà la mano a Maria Elena e presto i due si ...

Anticipazioni Il Segreto al 2 novembre : Severo aggredisce Francisca - Elsa viene picchiata : Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, uno dei prodotti di punta della programmazione della rete ammiraglia Mediaset, in grado di attirare l'attenzione di oltre due milioni di fedelissimi telespettatori a settimana. Le Anticipazioni su quello che vedremo in onda nel corso dei nuovi episodi che saranno trasmessi a partire dal 27 ottobre in poi rivelano che per donna Francisca arriverà il momento di fare i conti con ...

Il Segreto - anticipazioni : Maria si trasferisce da Fernando all'oscuro di Francisca : Clamorosi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate de Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra ambientata in un piccolo borgo iberico. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, in onda tra qualche settimana sui teleschermi di Mediaset, si soffermano su Maria Castaneda, interpretata dall'attrice spagnola Loreto Mauleon. La sorella di Matias, infatti, accetterà la proposta di Fernando Mesia di trasferirsi a La Havana ...

Il Segreto anticipazioni 27 ottobre 2019 : Severo sospetta che Francisca sia responsabile del suo fallimento : Severo, ormai in bancarotta, nutre dei sospetti nei confronti Francisca. Purtroppo nessuno sembra credergli...

Il Segreto - anticipazioni spagnole 28-31 ottobre : la Montenegro vuole riprendersi la villa : Le anticipazioni spagnole relative alle puntate de Il Segreto della prossima settimana si concentrano ampiamente sulle intenzioni di Donna Francisca di recuperare i suoi averi. E l'occasione risulterà a lei propizia quando Ignazio annuncerà di voler porre fine al suo domicilio a Puente Viejo. Sarà allora che la Marchesa e la Montenegro si appresteranno a porgere una interessante offerta per la villa: verrà accettata? Il matrimonio di Matias e ...

Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole : Gracia Perde la Vita! : Anticipazioni Il Segreto Puntate Spagnole: dopo il salto temporale, i telespettatori scoprono le sorti dei personaggi. Gracia ha perso la vita e un protagonista negativo sta per tornare… Il Segreto è sempre stato ricco di colpi di scena, ma con l’arrivo dela nuova stagione questi ultimi aumenteranno tantissimo. In particolar modo, alcuni personaggi perdono la vita in maniera imprevista, mentre altri tornano inaspettatamente a Puente ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019: Raimundo ha salvato Prudencio dalle minacce di don Pablo e ora dovrà dimostrare gratitudine a Donna Francisca… Adela e il parroco se la prendono con Antolina Ramos per l’arresto di Elsa. In seguito, Isaac lascia Antolina… Severo è infuriato con la Montenegro e la accusa di avergli rovinato la vita, provocando la caduta del prezzo del riso… Il ...

Il Segreto anticipazioni 27ottobre - torna il serale : scontro tra Severo e la Montenegro : Arrivano delle buone notizie per tutti gli appassionati de Il Segreto. Dopo un lungo stop, i vertici del biscione hanno deciso di rispolverare l'appuntamento con il serale. La soap verrà trasmessa domenica e, stando alle anticipazioni riportate all'interno della guida tv ufficiale Mediaset, si evince che ne vedremo di tutti i colori. Scoppierà una lite accesa tra Severo e Francisca mentre Antolina, ancora una volta, metterà in atto un piano ...

Il Segreto anticipazioni 26 ottobre 2019 : la femminista Araceli Padovano incanta Adela e Irene : Adele e Irene possono finalmente compiacersi del loro lavoro, la femminista Araceli Padovano si è rivelata una grande scoperta. Nel frattempo Gracia affronta l'invadenza di Dolores.