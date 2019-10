Il primo turno delle presidenziali in Uruguay

Argentina al voto per le presidenziali - Fernandez pronto a vincere a primo turno. Per l’uscente Macri - strada in salita : Alberto Fernandez, principale sfidante del presidente argentino uscente Mauricio Macri, è in corsa per la vittoria al primo turno alle presidenziali di domani, domenica 27 ottobre. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il populista Fernandez, alleato dell'ex presidente Cristina Fernandez Kirchner otterrebbe un vantaggio enorme, con una forchetta tra il 17 e il 22%, superando il 45% necessario per la vittoria senza ballottaggio. Secondo la ...

Ama : sciopero al 38% nel primo turno ordinario. Assicurati servizi minimi : Roma – AMA S.p.A. comunica che, dall’estrazione dati dal sistema operativo SAP, nel primo turno ordinario di lavoro (mattino) odierno, risulta un’adesione allo sciopero del 38% dei dipendenti. In conseguenza dello sciopero proclamato dalle Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, squadre Ama sono comunque in campo, come previsto, per assicurare i servizi minimi e le prestazioni indispensabili: pronto intervento a ciclo continuo; ...

Tennis - ATP Basilea 2019 : Fabio Fognini supera il primo turno battendo agevolmente Alexei Popyrin : Nel primo turno dell’ATP 500 indoor di Basilea Fabio Fognini ha battuto nettamente il giovane australiano Alexei Popyrin col punteggio di 6-2 6-4. Nel terzo gioco del primo set Popyrin perde il servizio sbagliando a rete sulla seconda palla break a disposizione di Fognini dopo essere stato avanti per 40-0, il NextGen australiano di chiare origini russe perde ancora la battuta nel settimo gioco e il 32enne ligure di Arma di Taggia chiude il primo ...

Bolivia - Morales passa al primo turno : 10.16 Proteste di piazza e scontri sono scoppiati in sei delle nove province della Bolivia, dopo l'annuncio da parte del tribunale elettorale di una vittoria al primo turno dell'attuale presidente Evo Morales, al potere da 13 anni. Una folla di sostenitori di Mesa, che fino a poco prima era sembrato finire al ballottaggio con Morales, hanno dato fuoco agli uffici elettorali di Sucre, capitale costituzionale della Bolivia e sede della corte ...

Tennis - ATP Vienna 2019 : Lorenzo Sonego esce di scena al primo turno - vince Fucsovics in due set : Niente da fare per Lorenzo Sonego all’esordio nell’ATP 500 a Vienna (Austria) di Tennis. L’azzurro è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (n.67 del mondo) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 46 minuti di gioco. Un match nel quale la resa al servizio dell’italiano non è stata eccellente, facilitando il compito in risposta al magiaro che ha così avuto accesso al prossimo round dove affronterà il vincente ...

CorSport : Fabian - 270 minuti in 7 giorni e primo assist stagionale. Per lui il turnover non esiste : Con la partita di ieri contro il Verona, Fabian Ruiz ha giocato 270 minuti in sette giorni. Tre le partite in settimana, scrive il Corriere dello Sport. Titolare nelle due con la Spagna e poi con il Verona, durante la quale ha messo a punto anche un assist per Milik. “Infaticabile, immarcescibile a dispetto dei postumi di una fastidiosa faringite che ha rischiato di complicare un bel po’ la sua settimana”. La sua è stata una maratona vera e ...

WTA Mosca – Svitolina eliminata al primo turno : Kudermetova vola ai quarti : Niente da fare per Svitolina al torneo WTA di Mosca: la tennista ucraina eliminata all’esordio Elina Svitolina eliminata all’esordio del torneo WTA di Mosca: la tennista ucraina ha ceduto alla russa Kudermetova dopo una battaglia di tre set. La numero 4 al mondo ha cercato di rimontare, ma dopo aver pareggiato i conti ha ceduto nuovamente alla rivale al terzo set. Il match è terminato dopo due ore e 2 minuti di gioco col ...

Tennis - ATP Mosca 2019 : Thomas Fabbiano fuori al primo turno - battuto dal bielorusso Egor Gerasimov : Nel primo turno dell’ATP 250 indoor di Mosca Thomas Fabbiano è stato battuto col punteggio di 6-3 6-4 dal bielorusso Egor Gerasimov. E’ Fabbiano nel quinto game del primo set a strappare per primo il servizio (a zero) all’avversario ma sarà anche l’ultima, poiché subito dopo restituisce il break subendo una serie di quattro giochi consecutivi, col secondo turno di battuta di fila perso a zero all’ottavo game, il 26enne di Minsk si aggiudica il ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : Camila Giorgi sconfitta al primo turno da Andrea Petkovic. L’azzurra out in tre set : Un rientro amaro quello di Camila Giorgi nel circuito WTA. L’azzurra, condizionata in questa stagione da alcuni problemi al polso, ha ripreso la propria attività agonistica nel primo turno del WTA in Lussemburgo e purtroppo è arrivata la sconfitta per mano della tedesca Andrea Petkovic (n.75 del mondo). 0-6 6-4 6-4 lo score in favore della teutonica in un confronto che ha avuto un andamento antitetico: nel primo parziale si è assistito al ...

Tennis - ATP Anversa 2019 : Lorenzo Sonego deve arrendersi a Tsonga - l’azzurro esce al primo turno : Niente da fare per Lorenzo Sonego (n.56 del ranking) impegnato quest’oggi nel match del primo turno dell’ATP di Tennis ad Anversa (Belgio). L’azzurro è stato sconfitto dal francese Jo-Wilfried Tsonga (n.36 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 21 minuti di partita. Il piemontese non è riuscito ad arginare la potenza del transalpino, specie con il dritto, ed è stato costretto ad alzare bandiera bianca al cospetto ...

Tiro a volo - World Cup Final Al Ain 2019 : Jessica Rossi è quarta nel trap femminile dopo il primo turno di qualifiche : Sono ufficialmente iniziate le World Cup Final 2019 di Tiro a volo in quel di Al Ain. Nell’impianto degli Emirati Arabi Uniti, oggi tutte e quattro le specialità olimpiche in programma erano alle prese con il primo turno di qualificazione da 75 piattelli. Andiamo a vedere, in questo caso, come sono andate le cose nel trap femminile. A guidare il gruppo, costituto in totale da diciassette atlete, sono l’australiana Laetisha Scanlan e ...

ATP Shanghai – Sonego esce di scena al primo turno : Monfils trionfa in tre set : Sonego si ferma all’esordio al torneo ATP di Shanghai: l’azzurro eliminato per mano del francese Monfils Sonego non ce la fa: l’azzurro subito eliminato all’esordio del “Rolex Shanghai Masters”, penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese. Il tennista italiano, numero 55 del ranking ATP ha ceduto al francese ...

ATP Shanghai – Cecchinato si ferma al primo turno : Paire trionfa in due set : Cecchinato subito ko al torneo Rolex Shanghai Masters: l’azzurro si ferma all’esordio sul cemento cinese Cecchinato si ferma al primo turno del torneo Rolex Shanghai Masters: il tennista italiano ha ceduto all’esordio del penultimo Atp Masters 1000 della stagione dotato di un montepremi di 7.473.620 dollari, che si disputa sul cemento della metropoli cinese, al francese Paire. Il numero 23 al mondo ha trionfato contro ...

Masters 1000 Shanghai 2019 : Marco Cecchinato esce di scena al primo turno - Benoit Paire lo batte in due set : Si conclude l’avventura di Marco Cecchinato al Masters 1000 di Shanghai, penultimo dell’anno, in Cina. Il siciliano, passato dalle qualificazioni, esce sconfitto dal match contro il francese Benoit Paire con il punteggio di 6-2 7-5 in un’ora e 12 minuti, dando modo al transalpino di andare a sfidare il numero 15 del seeding, il georgiano Nikoloz Basilashvili. Comincia male l’incontro per Cecchinato, che dopo aver ...