Il Paradiso delle signore | trama 14^ puntata | Nicoletta non è sincera con il marito

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Le avventure della celebre soap opera Ilambientata nel grande magazzino degli anni ’60, sono sempre più travolgenti e ricche di colpi di scena. Nellache verrà trasmessa su Rai Uno il 31 ottobre 2019,Cattaneo (Federica Girardello) anche se apparirà sempre più distratta e nervosa, continuerà a non esserenei confronti delCesare Diamante (Michele Cesari). La figlia di Luciano e Silvia, pur non essendo in grado di gestire il forte senso di colpa per la sua infedeltà, non metterà fine alla tresca clandestina intrapresa con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) facendo il possibile per poterlo rivedere.pentita, il piano di Umberto e Adelaide Gli spoiler del quattordicesimo episodio che i telespettatori vedranno giovedì 31 ottobre 2019, anticipano checontinuerà ad essere turbata, ma soprattutto ...

PCad19 : @mircoDmirco Come? E' il paradiso delle 7 vergini promesso dal profeta.. - __TAEMlNlSM : @__lilacwine__ io purtroppo ancora non ci sono stata ma mi è stata detta una delle cose più importanti per un viagg… - zazoomblog : Il Paradiso delle signore anticipazioni 13^ puntata: Ludovica ama ancora Riccardo - #Paradiso #delle #signore -