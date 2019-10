Il Napoli frena con la Spal | solo 1-1 | non basta il terzo gol di fila di Milik

La Juventus frena a Lecce - solo 1-1 ?e domani il Napoli può accorciare : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti frena l’entusiasmo : “ora rimaniamo con i piedi per terra” : Carlo Ancelotti ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Salisburgo-Napoli: “Mi aspettavo proprio una partita del genere perché per vincere qui bisognava sacrificarsi molto e giocare con intelligenza – ha sottolineato il tecnico del Napoli – La partita è stata bellissima ed avvincente, abbiamo sofferto tanto ma alla fine abbiamo vinto e questo è un ottimo risultato”. In chiave qualificazione per gli ...

Napoli - il ds Giuntoli frena su Ibrahimovic : “manca tanto a gennaio - parlare di lui mi sembra brutto” : Il direttore sportivo del Napoli non si è voluto sbottonare su Ibrahimovic, preferendo concentrarsi sul match con il Salisburgo Aurelio De Laurentiis oggi ha lanciato la bomba, rivelando come il passaggio di Zlatan Ibrahimovic al Napoli dipenda solo ed esclusivamente dallo svedese. AFP/LaPresse Parole forti, che non hanno trovato però l’appoggio di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo azzurro che non si è sbilanciato ai microfoni ...

Video/ Torino Napoli - 0-0 - : highlights - Ancelotti frena all'Olimpico - Serie A - : Video Torino Napoli, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita che si è giocata per la settima giornata del campionato di Serie A.

Frena il Napoli - l’Atalanta non si ferma più : L'Atalanta a passo di carica mette pressione a Inter e Juve, consolida il terzo posto asfaltando il Lecce e confermando il suo momento di grande vena. Perdono terreno invece il Napoli e le due romane. Gli azzurri chiudono sullo 0-0 la pur non facile trasferta in casa del Torino, loro primo pareggio in campionato, ed e' al momento invischiato nella lotta per il quarto posto con le squadre della capitale. Poche le note liete dal 'Grande Torino' ...