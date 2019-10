Il leader dell' Isis Al-Baghdadi sarebbe morto | Trump | ' E' successo qualcosa di grande'

Gli Stati Uniti hanno fatto un’operazione contro un leader dell’ISIS : Non c'è ancora niente di confermato, ma media americani dicono fosse al Baghdadi e Trump ha scritto che «è successo qualcosa di molto grosso»

Regionali Umbria - i leader e la posta in gioco : cosa può significare per i big l’esito delle elezioni : Dalle tensioni interne ai propri partiti alla lotta di posizione con gli alleati. Per maggioranza e opposizione verdetti anche a livello nazionale

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Italia Viva - il “nuovo” partito dagli ex 5 Stelle (massone incluso) a Cosimo Ferri : sì al partito del leader e no al “governo delle manette” : Tre giorni di Leopolda 10 a Firenze per osannare il ritorno di Matteo Renzi al centro della politica nazionale. Italia Viva, visti i numeri della maggioranza in Senato, prova a cucirsi addosso un ruolo centrale. Con un sogno dichiarato, come affermano deputati e senatori: “Magari Renzi potesse tornare a Palazzo Chigi“. Un partito personale, fondato sul leader. “Sapete a chi non piace un partito con un leader? A chi il leader ...

Renzi dalla Leopolda attacca il leader della Lega - “Salvini continua a urlare ma la nostra casa è a prova di ruspa” : Nuovo duro attacco di Matteo Renzi a Salvini. Il leader di Italia Viva, nel corso dell’ultimo suo discorso alla Leopolda durante la presentazione del simbolo del nuovo partito si è scagliato contro Matteo Salvini. Matteo Renzi ha commentato il discorso in Piazza San Giovanni a Roma di Matteo Salvini nella convention del centrodestra. L’ex premier ha voluto ribadire con forza che: “La nostra e’ una casa a prova di ruspa. Lo dico ...

Sanità : Veneto leader in Italia per screening della mammella (3) : (Adnkronos) - Lo screening colorettale, rivolto a uomini e donne tra 50 e 69 anni con la ricerca biennale delle feci occulte, presenta un’estensione corretta degli inviti pari all’89,3% e un tasso di adesione al 63,9%, il che ha permesso, in un anno, di diagnosticare e poi curare 376 carcinomi e 3.4

Sanità : Veneto leader in Italia per screening della mammella (2) : (Adnkronos) - “Le statistiche ci premiano – ha detto Zaia – ma sono il punto di partenza per nuovi passi avanti, perché lo studio dello IOV ci porterà a costruire uno screening personalizzato mai visto al mondo. Un altro grande passo avanti, dopo la scelta vincente di realizzare le Breast Unit (già

Sanità : Veneto leader in Italia per screening della mammella : Venezia, 18 ott. (Adnkronos) - La Sanità veneta è leader nazionale sul fronte dello screening contro il tumore alla mammella. Con un’estensione degli inviti pari al 91% contro l’84% in Italia, e un’adesione delle donne invitate del 78,6% rispetto al 59,6% nazionale, il sistema Veneto di prevenzione

leader delle proteste di Hong Kong aggredito a martellate : Jimmy Sham, Leader della protesta pro-democrazia a Hong Kong, è stato aggredito selvaggiamente per strada da ignoti che lo hanno preso a martellate. Il giovane, sanguinando copiosamente da una ferita alla testa, è stato ricoverato all’ospedale Kwong Wah. Lo riferisce il Civil Human Rights Front (Chrf), precisando che Sham è stato aggredito da 4/5 persone armate di martelli nel distretto di Mongkok. Le foto diffuse ...

Uno dei leader delle proteste per la democrazia a Hong Kong è stato picchiato e ricoverato in ospedale : Jimmy Sham, uno dei leader delle proteste per la democrazia a Hong Kong, è stato picchiato e per questo ricoverato in ospedale. Alcune immagini circolate sui social network mostrano Sham a terra su un marciapiede con la testa e le

Malore per Salvini mentre era diretto a Trieste ai funerali dei due carabinieri uccisi in Questura - il leader della Lega ricoverato in ospedale : Matteo Salvini è stato ricoverato in ospedale. Il leader della Lega si è sentito male mentre era in volo verso Trieste. All’atterraggio dell’aereo, come riportato dal sito del giornale “Il Piccolo”, l’ex ministro degli Interni è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Monfalcone. Il leader della Lega era diretto ai funerali dei due carabinieri Pierluigi Rotta e Matteo Demenego uccisi in una sparatoria verificata venerdì 4 ...

In Romania il leader dell’opposizione di centrodestra ha ricevuto l’incarico di provare a formare un nuovo governo : Martedì il presidente della Romania Klaus Iohannis ha affidato l’incarico di provare a formare un nuovo governo a Ludovic Orban, ex ministro e leader del Partito Nazionale Liberale, il principale partito d’opposizione. La scorsa settimana infatti il Parlamento aveva votato una mozione

Salvini e Renzi a Porta a Porta - duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...

Salvini e Renzi a Porta a Porta - duello in tv. Il leader della Lega : «Governo nato sotto un fungo» : Matteo Salvini e Matteo Renzi, via al duello in tv a Porta a Porta. Arbitro Bruno Vespa, che subito ricorda: «Sono 13 anni che due leader non si confrontano qui, furono Prodi e...