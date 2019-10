Il Cristo deriso di Cimabue venduto all' asta in Francia per 24 milioni di euro

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 27 ottobre 2019) “Il”, capolavoro diritrovato nella cucina di un’anziana signora che ne ignorava l’autore, è statoall’inper 24di. Lo rende noto la casa d’aste Actéon, senza specificare il profilo dell’acquirente. Il dipinto era valutato tra i 4 e i 6di.Si tratta di un quadro di piccole dimensioni (25,8 cm per 20,3 cm), dipinto a tempera e fondo oro su tavola di pioppo, parte di un dittico del 1280 in cui scene della “Passione” erano rappresentate su otto pannelli di dimensioni simili.La scena racconta uno degli ultimi, dolorosi momenti della vita di Gesù, quando dopo essere stato arrestato e giudicato, viene incoronato di spine,e flagellato dagli sgherri dei sommi sacerdoti. Nella scenasopporta, con sofferenza ma anche rassegnazione, le ...

