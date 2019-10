«Il capo dell' Isis al Baghdadi è morto | raid Usa» La conferma di Trump

Pentagono : «Il capo dell'Isis - al Baghdadi - morto in un raid Usa in Siria». Trump : «Una cosa enorme» Video : WASHINGTON - Abu Bakr al Baghdadi si sarebbe ucciso dopo un breve scontro a fuoco con i soldati Usa entrati nel compound dove si nascondeva. Avrebbe azionato il detonatore di un giubbotto esplosivo...

Al Baghdadi - media Usa : “capo dell’Isis morto in un raid in Siria”. Donald Trump su Twitter : “È successo qualcosa di molto grande” : Colpito o suicidatosi quando ha compreso che non c’era più scampo. La dinamica non è ancora chiara, ma i media statunitensi non hanno dubbi: il “califfo” Abu Bakr al Baghdadi è morto durante un raid delle forze Usa in Siria. Dopo una caccia durata 5 anni, grazie a informazioni della Cia sulla sua localizzazione, gli Stati Uniti hanno scovato il capo dell’Isis nella zona di Idlib, nascosto dentro un compound. Fonti del ...