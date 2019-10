Il bambino sta sempre male | quando il papà capisce la motivazione rimane sconvolto e la

bambino di 4 mesi piange troppo - babysitter lo picchia : arrestata : picchia il Bambino perché piange. È finita nei guai una babysitter 21enne di Daytona Beach in Florida. Any Godden è stata arrestata dalla polizia per abuso di minore e violenza domestica. Il Bambino di quattro mesi vittima delle ire dalla ragazza era stato lasciato dai genitori a casa della Godden. È da lì che la babysitter è partita con destinazione ospedale tenendo tra le braccia il piccolo con un braccio penzolante e inanimato, fornendo ai ...

Chirurghi costruiscono completamente l’orecchio di un bambino con la stampa 3D : Un team di Chirurghi dell'ospedale Meyer di Firenza ha ricostruito da zero l'orecchio di un bambino utilizzando le tecnologie di stampa 3D. Il piccolo paziente soffre di microtia (una malformazione congenita rara) che ha portato al mancato sviluppo dell'orecchio esterno. Ora altri sei sono in coda per lo stesso intervento, seguito da un equipe di medici e una di ingegneri.Continua a leggere

bambino caduto dalle scale della scuola a Milano : in corso accertamento morte. Era stato operato d'urgenza : È morto il Bambino di sei anni caduto dalle scale alla scuola Pirelli di Milano. Sono stati infatti avviati questa mattina, alle 9.53, gli accertamenti per dichiararne la morte. Il...

Eccezionale intervento a Firenze : ricostruito l’orecchio a un bambino grazie alla stampa 3D : La stampa 3D ha consentito ai chirurghi del Meyer di ricostruire da zero l’orecchio di un bambino. È la storia di Lapo (nome di fantasia) paziente 13enne del Meyer, toscano, affetto da microtia, una malformazione congenita rara (colpisce 5 bambini su 10.000 nati), nel suo caso bilaterale, che porta a un’assenza di sviluppo dell’orecchio esterno. Il chirurgo plastico del Meyer che lo ha operato ha potuto ricostruire l’orecchio a ...

bambino malato gravissimo guarisce e la mamma è convinta che sia stato Padre Pio - la sua spiegazione è sconvolgente : Una Bambino, Làzaro, aveva il tumore e la sua mamma, una donna brasiliana, Greicy Schmitt non ha dubbi che a guarirlo sia stato Padre Pio. Questa è la storia. Un Bambino, nel 2017 stava molto male e la mamma, dopo tante visite, ebbe la diagnosi: il retinoblastoma, un tumore molto aggressivo degli occhi. Il Bambino è stato curato con la chemioterapia per nove lunghi mesi e poi la mamma racconta così: “ Alla fine dell’ultima ...

Milano - bambino precipitato dalle scale a scuola. La madre : «Perché mio figlio è stato lasciato solo?» : È ricoverato in condizioni disperate il bambino di sei anni precipitato venerdì nella tromba delle scale della scuola primaria Pirelli di Milano. Un volo di oltre dieci metri mentre...

Operato il bambino aggredito da una scrofa a Roma. Resta grave : È giunto al bambino Gesù alle 21.15 di ieri sera il bimbo di 2 anni aggredito da una scrofa in un allevamento a Corcolle. Inizialmente ricoverato all'Ospedale di Tivoli, il bimbo è stato trasferito dal 118 in eliambulanza tramite l'Eliporto Vaticano. È arrivato al Dipartimento di Emergenza e Accettazione del bambino Gesù in condizioni gravissime, spiegano i medici, intubato e in stato di incoscienza. Il bambino presenta lesioni ...

Malviventi dell'est usano bambino per rapinare automobilista : Rosa Scognamiglio La via dove è avvenuta l'aggressione (Google Maps) Nel vicentino, un automobilista è stato rapinato da due Malviventi dell'est Europa usando un bimbo di 10 anni come esca. La vittima ha denunciato i fatti ai carabinieri che hanno subito avviato le ricerche Un uomo di 40 anni è stato malmenato e rapinato nel Vicentino da due Malviventi dell'est che hanno usato un bambino come esca per avvicinarlo. I fatti ...

Chiara Ferragni stupisce su Instagram : Voglio un altro bambino : Mentre Fedez ha salutato i social per qualche settimana, visto il suo nuovo impegno con un reality show, Chiara Ferragni continua a essere molto attiva per la gioia dei suoi fan. L'influencer in questi giorni sta trascorrendo un weekend di relax nella splendida cornice di Capri insieme al suo gruppo di lavoro e non manca di aggiornare i ben 17milioni di follower che la adorano. Il piccolo Leone è rimasto a casa con i nonni, come spesso accade ...

Milano : sorpreso a rubare in casa da bambino di 9 anni - arrestato : Milano, 23 set. (AdnKronos) - Trovano un estraneo nella loro casa a Milano. E' stato arrestato un uomo sorpreso da un bambino di 9 anni a rovistare nella borsa della madre, nel soggiorno di casa. Il figlio ha notato la presenza dell'uomo e ha avvertito subito la madre, che stava accudendo il fratell

Morde così forte l’occhio del suo bambino di quattro anni che glielo stacca - il bambino forse rimarrà cieco : Un uomo di 34 anni, Angel Vidal Mendoza ha staccato a morsi l’orecchio del suo bambino di quattro anni perché era sotto gli effetti allucinogeni del farmaco PCP. L’uomo, con una violenza inaudita ha morso l’occhio de suo bambino staccandoglielo. Poi sulla sua sedia a rotelle è andato fuori casa, ha preso un’ascia e si è colpito ripetutamente. Questa orrenda vicenda è accaduta a Bakersfield, in California ed è stata riferita da The ...