I sessant' anni di Asterix | il Gallo più amato d’Italia

Secondo un istituto di ricerca economico britannico una Brexit senza accordo farebbe crescere il debito pubblico del Regno Unito ai livelli degli anni sessant a : Secondo l’Institute for Fiscal Studies, un istituto di ricerca economico brit anni co , anche una Brexit senza accordo «relativamente positiva» farebbe aumentare il debito pubblico del Regno Unito ai livelli più alti dagli anni Sessanta . Secondo le previsioni il debito potrebbe raggiungere i

sessant’anni fa nasceva lo Zecchino d’oro. Peccato non sia più quello di una volta : Anche se il suo nome evoca immediatamente quello di un’altra città, Bologna con i frati minori dell’Antoniano, Lo Zecchino d’oro è nato il 24 settembre di 60 anni fa a Milano. La sede Rai di Milano in quegli ultimi scorci di anni Cinquanta era una fucina di idee e di produzioni televisive: non solo Lascia o raddoppia?, come sempre si racconta, ma la musica, il teatro. Così, su richiesta della Fiera del bambino, Cino Tortorella ideò e realizzò ...