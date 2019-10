I limoni per insegnare alle donne a riconoscere il tumore al seno

Fonte : baritalianews

(Di domenica 27 ottobre 2019) Una organizzazione no-profit, World Wide Breast Cancer ha ideato una campagna perrtare lee perstesse a guardarsi e a capire se c’è qualche evidenza fisica che possa riportare ad unal. Questa campagna ha come oggetto iche hanno diverse forme e caratteristiche , 12 per la precisione e che riportano a come ilsi presenta quando c’è un. Purtroppo, ilalè una patologia molto diffusa e, poiché è fondamentale la prevenzione per le cure e la possibilità di sopravvivenza, questa campagna ha pensato di sensibilizzare le. La campagna ha ideato una vaschetta di uova e all’interno dodicidiversi. Ogni limone ha una propria caratteristica che se fosse simile a come si presenta ildellepotrebbe essere indice di. A disegnare questa campagna è stata Corrine Ellsworth Beaumont. I vari ...

bikermanfast : @Rassegne_Italia @erpedrini Non mi stupisce che i Poliziotti siano stufi, considerato che vengono spremuti come lim… - voidmacs : mi è mancata un po’ la passione, sono sincera, ma l’ho sempre vista una scelta fatta per distinguere i baci tra lor… - fulvio_testa : Vedo prodotti di madre terra Italiana di Sicilia. Ho le lacrime di felicità per quanto sono buoni. Arance, limoni e… -