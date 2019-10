I diamanti rivelano la storia “profonda” della Terra

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Il carbonio e i suoi composti sono stati i protagonisti d’eccezione delle scoperte presentate in occasione dei primi dieci anni di ricerca al Deep Carbon Observatory di Washington (Dco), una collaborazione internazionale di vari esperti che promuove una maggiore comprensione del carbonio, mattonevita e dei processi energetici terrestri. I, costituiti da atomi di carbonio, hanno avuto grande spazio nelle dissertazioni – spiega Global Science – perché sono in grado di registrare e di incapsulare i cambiamenti e le reazioni che avvengono in profondità nella. Tra gli elementi intrappolati all’interno dei, è possibile trovare l’idrogeno e l’ossigeno chela presenza di oceani sotnei che vantano masse d’acqua superiori a quelle di qualsiasi oceano superficiale. Questa enorme quantità di acqua potrebbe essere stata portata nelle ...