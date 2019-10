Hallowen | meglio all' italiana | boom di richieste per le zucche padovane 3

Hallowen : meglio all'italiana - boom di richieste per le zucche padovane (2) : (Adnkronos) - “Quest’anno la produzione è stata soddisfacente e possiamo contare su una buona qualità.- spiega Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova nonché impegnato anche nella coltivazione delle zucche – La produzione media complessiva si aggira sui 75 mila quintali di zucche , destinate

Hallowen : meglio all'italiana - boom di richieste per le zucche padovane : Padova, 27 ott. (Adnkronos) - Nel pieno dell’autunno la zucca si prende la sua rivincita e si impone tra i prodotti di stagione più ricercati e usati in cucina. Perché se ormai Halloween impazza un po’ ovunque e detta nuove mode, è ben viva la tradizione tutta italiana delle zucche, usate sia per sv