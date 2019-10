Golf – Portugal Masters | Steven Brown si prende il primo titolo dell’European Tour

Golf - European Tour 2019 : Steven Brown vince il Portugal Masters - beffati Walters e Stone. 14° Migliozzi - 21° Paratore : E’ Steven Brown il vincitore del Portugal Masters 2019, in un’edizione risolta sostanzialmente sul filo di lana. Classe ’87, Brown è al suo primo titolo di sempre sull’European Tour, ed è un successo che gli consente di rientrare nei primi 115 della Race to Dubai, che sono quelli che mantengono la carta per il Tour europeo del 2020. Questo inatteso trionfo (dopo un’annata da ben 16 tagli non superati e nessuna top ...

Golf – Portugal Masters : Brandon Stone conquista la vetta - sale Paratore : Eurotour: nel Portugal Masters ci prova Brandon Stone, sale Paratore. Il leader precede Burmester e Fisher. Al 33° posto Migliozzi Renato Paratore si è portato dal 16° al nono posto con 203 (66 70 67, -10) colpi a un giro dal termine del Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, dove è rimasto stabile a metà graduatoria Guido Migliozzi, ...

Golf - European Tour 2019 : Brandon Stone in testa al Portugal Masters dopo tre giri. Renato Paratore in nona posizione : Si trasforma in una sorta di duello Sudafrica-Inghilterra il Portugal Masters, giunto al terzo giro quest’oggi. Per il momento, il leader viene dall’emisfero australe, ed è Brandon Stone, che con il suo terzo giorno consecutivo in 66 colpi si porta a -15. Stone vanta tre successi sull’European Tour tra il 2015 e il 2018, l’ultimo dei quali è stato l’Open di Scozia, e sempre nel 2018 è arrivato dodicesimo al PGA ...

Golf – Portugal Masters : Oliver Fisher leader - Paratore 16° : Nel Portugal Masteer al comando Oliver Fisher. 16° Renato Paratore. Il leader precede di un colpo Walters e Wang L’inglese Ross Fisher ha girato in 65 (-6) colpi e con lo score di 130 (65 65) è al vertice del Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo. E’ al 16° posto con 136 (66 70, -6) Renato Paratore e ha recuperato quarantuno posizioni ...

Golf - European Tour 2019 : Oliver Fisher in testa a metà Portugal Masters inseguito da un’orda di sudafricani. Paratore e Migliozzi passano il taglio : Dopo aver girato in 59 lo scorso anno, Oliver Fisher, ritornato sul luogo del delitto, è in testa al Portugal Masters in corso di svolgimento sul percorso Victoria del Dom Pedro Golf Course. L’inglese, questa volta, replica il 65 di ieri (dunque -6 odierno, al pari di svariati giocatori) e, pur con un bogey alla buca 18, si issa solitario in testa al torneo. Il trentunenne dell’Essex di torneo sullo European Tour ne ha vinto uno solo ...

Golf – Portugal Masters : Louis De Jager leader - Paratore quinto : Eurotour: il sudafricano De Jager leader nel Portugal Masters, quinto Renato Paratore Renato Paratore è al quinto posto con 66 (-5) colpi nel Portugal Masters, torneo dell’European Tour in svolgimento sul tracciato del Dom Pedro Victoria Golf Course (par 71), a Vilamoura in Portogallo, dove è al comando con 63 (-8) il sudafricano Louis De Jager. Buon ritmo di Lorenzo Gagli, 38° con 69 (-2), media classifica per Nino Bertasio, 57.i con 70 ...

Golf - European Tour 2019 : Louis de Jager sorprende tutti nel primo giro del Portugal Masters - un ottimo Paratore è quinto : Il sudafricano Louis de Jager ha chiuso al comando il primo giro del Portugal Masters 2019 di Golf, grazie al round più basso della sua carriera nel Tour europeo in 8 colpi sotto al par. Il risultato della prima giornata al Dom Pedro Victoria Golf Club è quello che non ti aspetti, con una fuga in solitaria di un giocatore che aveva passato solamente due tagli negli ultimi 11 tornei giocati e sta anche rischiando di perdere la carta in vista del ...

Golf - European Tour 2019 : sei italiani al Portugal Masters. Oliver Fisher torna sul luogo del 59 - ci sono il detentore Tom Lewis e Martin Kaymer : L’European Tour, per questa settimana, si trasferisce in Portogallo, al Dom Pedro Golf Course di Vilamoura, che fa parte del Triangolo Dorato dell’Algarve con Almancil e l’accoppiata Quinta do Lago-Vale do Lobo. Il Portugal Masters è un torneo nato nel 2007, che ha lentamente preso piede rispetto all’Open del Portogallo (che dal 2018 è sceso nel Challenge Tour). L’unico due volte vincitore è anche l’attuale ...