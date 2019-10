Golf in Piazza | grande successo a Torino | oltre 3000 presenze e tanti selfie con la Ryder

Progetto Ryder Cup – Road to Rome 2022 : “Golf in Piazza” sbarca a Torino : Domenica 27 ottobre a Piazza San Carlo e Via Roma, dalle ore 10 alle 17, il quarto evento 2019 con postazioni di gioco e prove gratuite per tutti. Ospite d’onore il trofeo ufficiale della Ryder Cup Un “green” sotto la Mole Antonelliana. “Golf in Piazza” fa tappa a Torino per il quarto evento 2019 della “Road to Rome 2022”, la marcia di avvicinamento verso l’edizione italiana della Ryder Cup. Domenica 27 ottobre (dalle ore 10 alle 17) a ...

“Golf in Piazza” – Grande successo per il terzo evento stagionale della Road to Rome 2022 : Progetto Ryder Cup: Grande successo di “Golf in Piazza”: oltre 2.500 presenze a Villa Borghese. Nel terzo evento stagionale della Road to Rome 2022. Piazza di Siena si è trasformata in un “green” in vista del 76° Open d’Italia (10-13 ottobre Olgiata GC) Un Grande successo di pubblico con oltre 2.500 presenze per “Golf in Piazza”, terza tappa stagionale della Road to Rome 2022 che ha visto la presenza di Franco Chimenti, Presidente della ...