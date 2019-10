Giulia Salemi si difende | “Parole su Francesco Monte? Solo una battuta”

Giulia Salemi punzecchia Monte con un commento a Francesco Sole : 'Spero ti vada meglio' : Una battuta che Giulia Salemi ha fatto su Instagram nelle scorse ore ha catturato l'attenzione degli appassionati di gossip. L'influncer, sotto all'ultimo romantico post di Francesco Sole, ha scritto un commento che sembra contenere una frecciatina non da poco all'ex fidanzato: associando i nomi dei due piccioncini a quello suo e di Monte, la ragazza si è augurata che alla neo coppia vada meglio che a lei. Il commento di Giulia che scatena il ...

Francesco Monte glissa su Giulia Salemi - poi taglia corto : 'Se è felice - sono contento' : In che rapporti sono rimasti Francesco Monte e Giulia Salemi dopo la rottura? Stando alla poca voglia di lui nel rispondere alle domande sull'influencer, sembra proprio che tra i due non ci sia più alcun legame. L'ex tronista di Uomini e Donne, inoltre, sull'ultimo numero di "Chi" ha parlato malvolentieri anche di Cecilia Rodriguez e del "canna-gate" che l'ha visto protagonista all'Isola dei Famosi un paio d'anni fa. Monte sulla Salemi: 'Ah, ...

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith propone Giulia Salemi come concorrente ma Milly Carlucci mette il veto : Giulia Salemi a Ballando con le Stelle? È la proposta fatta dalla giudice Carolyn Smith alla produzione del dance show di Rai 1 durante una delle riunioni di programmazione della prossima edizione che tornerà presto in prima serata. Ma Mily Carlucci è stata categorica nel dire di no. Il motivo? come rivela la stessa Carolyn Smith che ha raccontato l’episodio in un’intervista al settimanale Vero, da qualche anno la conduttrice ha ...

FRANCESCO MONTE È MICHAEL BUBLÈ/ Parla Giulia Salemi : 'Non mi pento…' - Tale e Quale - : FRANCESCO MONTE è MICHAEL BUBLÈ, video: in attesa della sua esibizione sul palcoscenico di Tale e Quale Show, Giulia Salemi…

Giulia Salemi dopo Francesco Monte mi sto riprendendo le mie rivincite : Al settimanale “Chi “ Giulia Salemi si è raccontata a cuore aperto parlando di ciò che ora la sta rendendo più felice e soddisfatta il lavoro. Quel poco o tanto che ho l’ho ottenuto da sola e mi sto prendendo le mie rivincite: sono tornata sul red carpet di Venezia, sono tornata a Miss Italia in giuria, sto facendo progetti sui social grazie a 1 milione di followers che mi vogliono bene e sono soprattutto femmine: più che ‘power’ ...

Giulia Salemi a Ballando con le stelle? Carolyn Smith : “Ragazza vera” : Carolyn Smith sul cast di Ballando con le stelle 2020: “Vorrei Giulia Salemi” Sul settimanale Vero è stata pubblicata un’interessante intervista a Carolyn Smith. Quest’ultima ormai è da anni giurata a Ballando con le stelle. E proprio grazie al talent è riuscita ad entrare nel cuore di tutti i telespettatori. Ovviamente al settimanale ha parlato del programma, di Milly Carlucci e di Ballando on the raod. Ma non è finita ...