Giordano Beretta è il nuovo Presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019)è ildi(AIOM), la più importante e rappresentativa Società Scientifica dell’, che raggruppa oltre il 95% dei medici che si occupano di questa disciplina. L’elezione è avvenuta durante il XXI Congresso Nazionale della Società Scientifica che si conclude oggi a Roma e che ha visto la partecipazione di oltre 3.000 specialisti da tutta Italia. Saverio Cinieri (Brindisi) è ilEletto, Massimo Di Maio (Torino) Segretario e Antonio Russo (Palermo) Tesoriere. Il dott., milanese, nato nel 1958, dopo una lunga carriera tra Milano e Brescia, dal 2010 è Responsabile dell’USCdell’Humanitas Gavazzeni di Bergamo. Nell’ultimo biennio è statoEletto dell’AIOM. “Lavorerò intensamente affinché l’AIOM continui ad essere il punto di riferimento per tutte ...

MacriPaolo : RT @AIOMtweet: Buon lavoro Presidente! Giordano Beretta da oggi alla guida dell'AIOM come nuovo Presidente Nazionale. Saverio Cinieri al s… - CancerCoreEU : RT IstTumori 'RT AIOMtweet: Buon lavoro Presidente! Giordano Beretta da oggi alla guida dell'AIOM come nuovo Presid… - IstTumori : RT @AIOMtweet: Buon lavoro Presidente! Giordano Beretta da oggi alla guida dell'AIOM come nuovo Presidente Nazionale. Saverio Cinieri al s… -