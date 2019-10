Già è Black Friday Amazon per Music Unlimited gratis per 90 giorni | come aderire

Rugby - Mondiali 2019 : il borsino delle favorite dopo la prima fase. All Blacks in pole - occhio al Giappone : In Giappone è il momento di fare sul serio. Messa in soffitta la fase a gironi, superate le polemiche sul tifone Hagibis, da sabato mattina prossimo inizieranno i quarti di finale e non ci sarà più spazio per errori. Le otto formazioni qualificate saranno impegnate fin da subito in sfide da dentro o fuori, con chi vince che continua il sogno, mentre chi perde non ha più prove d’appello. Ma, dopo la fase a gironi, chi appare favorita per il ...

Mondiali di rugby - tifone in Giappone : Italia pareggia con gli All Blacks perché salta la partita. A rischio anche il Gran Premio : “World rugby e il comitato organizzatore hanno preso la decisione difficile, ma giusta, di annullare le partite nelle aree colpite per motivi di sicurezza. Le squadre interessate sono state informate. Per le partite che non vanno avanti come previsto, verranno assegnati due punti a ciascuna squadra in linea con le regole del torneo”. Gli organizzatori del Mondiale di rugby annunciano la cancellazione del match di sabato tra gli ...

Il Giappone aspetta il tifone Hagibis. Cancellata la sfida Italrugby-All Blacks. Formula 1 a rischio : Sabato il passaggio dell’uragano di categoria 5: annullata per motivi di sicurezza anche Inghilterra-Francia. Gp a Suzuka, allarme in vista delle qualifiche. Leclerc: se arriva non potremo guidare

Rugby - Mondiali 2019 : la Nuova Zelanda ai raggi X. Gli All Blacks fanno paura - l’Italia dovrà fronteggiare un tornado : L’allarme meteo dice che sabato prossimo ci sarà un rischio tifone a Fukuoka, dove giocheranno Irlanda e Samoa. Ma se si parla di rischio, a Toyota poche ore prima sull’Italia si abbatterà sicuramente un tornado, quello tutto nero della Nuova Zelanda. Gli azzurri di Conor O’Shea saluteranno la fase a gironi dei Mondiali (e verosimilmente il torneo) affrontando i bicampioni del mondo che, dopo la facile vittoria contro la ...

Emirati arabi via dalla «black list» Ue - Svizzera fuori dalla lista grigia : Gli Emirati arabi Uniti e le isole Marshall dovrebbero essere rimosse la settimana prossima dalla “black list” della Ue che identifica le giurisdizioni che non collaborano fiscalmente e che comprende attualmente 11 Stati.

Dazi : Giavi (Consorzio Prosecco) - bene esclusione dalla black list : Treviso, 3 ott. (AdnKronos) – “Nella lista pubblicata dal ministero Usa sui prodotti soggetti a Dazi il Prosecco è escluso. Sono inclusi invece vini francesi, tedeschi, spagnoli e della Gran Bretagna, ma non effervescenti, e quindi anche lo Champagne è escluso. Eravamo molto preoccupati, perchè l’imposizione del 25 p.c. sarebbe stata molto pesante per noi”. Così all’Adnkronos il direttore del Consorzio del ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Black out nei comuni del canturino e dell'olgiatese : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Black out di diverse ore stamane nei comuni del canturino e dell'olgiatese, in Lombardia, 25 settembre 2019,

Parigi - scontri alla marcia per il clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Tensione a Parigi - i black bloc si infiltrano nei cortei per il clima e dei gilet gialli : Le forze dell'ordine hanno usato lacrimogeni per disperdere la folla. Fermate più di 100 persone: sequestrate pietre e mazze di ferro

Tifone Faxai - caos in Giappone : decine di feriti e blackout a Tokyo : Il Tifone Faxai nelle scorse ore ha attraversato la città di Tokyo generando forti raffiche di vento e piogge torrenziali, e danneggiando numerose abitazioni sulla costa orientale: si registrano al momento almeno 30 feriti e oltre 900mila abitazioni senza energia elettrica. Nella prefettura di Chiba erano stati emessi ordini di evacuazione per almeno 2mila residenti, ed altre 400mila persone nell’area metropolitana di Tokyo e la prefettura ...