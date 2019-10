Genova | il nuovo ponte prende forma

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 27 ottobre 2019) Ildicontinua aree inizia ad assumere la somiglianza della chiglia di una nave: sono in corso lavori in quota. Oggi sono iniziate le operazioni per il sollevamento dei carter laterali dell’impalcato, parti delche ne caratterizzano la. Nei giorni scorsi il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci aveva detto che non ci sono ritardi sui tempi di realizzazione del viadotto, confermando l’inaugurazione per fine aprile 2020. L'articolo: ilMeteo Web.

